Dani Alves arrestato all’alba a Barcellona. La notizia ha fatto in breve tempo il giro del mondo: il calciatore brasiliano, ex Barcellona ed ex Juventus, convocato anche all’ultimo Mondiale in Qatar con la Seleçao verdeoro, è il più vincente della storia con 44 titoli. Era accusato di aver abusato sessualmente di una donna nella città spagnola in Catalogna: lui ha sempre negato ogni accusa, sia alle forze dell’ordine che in televisione.

I media locali riportano che il calciatore sarebbe stato denunciato a inizio mese. Una giovane donna avrebbe dichiarato di aver subito delle molestie all’interno della discoteca Sutton, nella Ciudad Condal, a Barcellona – dove il calciatore era in vacanza dopo il Mondiale. I fatti sono stati fatti risalire allo scorso 30 dicembre. Secondo l’accusa l’atleta brasiliano 39enne avrebbe toccato, in modo “inappropriato”, la donna sotto le mutande senza il suo consenso.

Questa avrebbe allora denunciato il calciatore accompagnato dai suoi amici al personale di sicurezza della discoteca. Lo staff a quel punto avrebbe attivato il protocollo relativo e ha detto comunicazione ai Mossos d’Esquadra, il corpo di polizia regionale della comunità autonoma spagnola della Catalogna. Quando la vittima aveva denunciato il presunto aggressore aveva però già lasciato i locali.

L’entourage del calciatore ha smentito questa versione dei fatti al quotidiano Abc facendo sapere che Dani Alves si trovava a Sutton “per poco tempo” e rilevando che “non è successo niente”. La vittima aveva effettuato una visita medica presso l’Hospital Clinic di Barcellona dov’era stata trasportata in ambulanza dopo aver segnalato l’abuso. La denuncia è arrivata il 2 gennaio. La polizia catalana aveva comunque aperto un’indagine e cominciato a indagare.

Il Mundo Deportivo scrive che Dani Alves si sarebbe consegnato stamattina davanti ai Mossos d’Esquadra. Convocato in un luogo non meglio specificato è stato fermato e portato in una stazione di polizia nel quartiere Les Corts. Il calciatore – dopo aver rilasciato una dichiarazione: ha negato ogni accusa – è uscito dal commissariato arrestato a bordo di un’auto della polizia pochi minuti dopo le 10:00 del mattino per essere portato alla Ciutat de la Justicia di Barcellona dove sarà interrogato e dove il giudice deciderà se adottare o meno misure cautelari.

