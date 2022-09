Ginevra ed Elettra Lamborghini non si vedono dal 2019. E la vicenda si annuncia come uno dei leitmotiv di questa edizione del Grande Fratello Vip 7: una relazione tormentata e al momento a quanto pare all’impasse tra le due figlie di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini, nipoti dell’imprenditore Ferruccio che fondò a inizio anni ’60 l’omonima e mitica azienda automobilistica.

Ginevra è molto meno nota della sorella: Elettra Miura è ormai da anni sulla cresta dell’onda con la sua musica, ha partecipato anche al Festival di Sanremo, le sue hit estive diventano puntualmente dei tormentoni. Hanno altre due sorelle, Flaminia e Lucrezia, e il fratello Ferruccio. Ginevra è nata a Bologna nel settembre 1992. Dopo il diploma al liceo ha studiato scienze politiche e relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano. Poi cultura e tecnica del fashion all’Università di Bologna. Alla fine degli studi ha cominciato a lavorare nell’ambito della comunicazione nell’azienda di famiglia. Anche lei si dedica alla musica: sui social postava sue interpretazioni di cover e nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo, Scorzese. Lo stesso anno avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello ma la clausola che le avrebbe permesso di non parlare mai della sua famiglia fece saltare tutto. Condizione evidentemente saltata.

“Pensa che a me fa strano quando la vedo in tv perché non me la ricordo più. Non saprei neanche dirti quanto è alta. È come quando vedi una persona per tanto tempo, non senti la voce dal vivo, cominci a dimenticartene”, ha raccontato ad altri concorrenti inquilini della Casa. “Facciamo tutto separato da tre anni: Natale, i compleanni, tutto. La cosa brutta è che spesso sono stata io l’esclusa delle situazioni. Natale dell’anno scorso è stato terrificante perché mia madre, alle 7 della sera del 24 dicembre, mi chiese se potessi andarmene perché non ero gradita a cena. E io ci sono rimasta malissimo, perché ho detto: ‘Ma come?’. Mi disse: ‘Raggiungici tra due ore, ceniamo con te alle 21’. Io, col cuore nella mer**, sono tornata a casa, ho preso i regali però non ho aspettato fino alle 21. Ho aspettato mezz’ora e sono tornata a cena da mia madre e c’erano tutti. È stato bruttissimo perché in una situazione come Natale, nessuno ha avuto il contatto visivo con me”.

Ginevra ha espresso un’ipotesi per risalire alla radice dei dissapori con la sorella. “Io glielo vorrei chiedere: ‘Che cosa è successo?’. Non abbiamo litigato, c’è semplicemente stata una rottura. Credo sia qualcosa che debba essere recuperato nel nostro passato, quando eravamo piccole. Mio padre ci ha messo molto a confronto. Mi chiamava la principessina, diceva: ‘Guarda che bella Ginevra’; invece a Elettra diceva: ‘Sei un maschiaccio’, le faceva notare il chiletto in più. È normale che lei sia cresciuta con una competizione nei miei confronti”.

Ginevra ha anche raccontato di essere stata “l’unica della nostra famiglia a non essere invitata al suo matrimonio“. Le nozze tra Elettra Lamborghini e il discjockey Afrojack si sono celebrate nel settembre del 2020 a villa Balbiano (sul lago di Como). “Ci soffro ma ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo. Quando sarà pronta, sono qui”. Quanto sarà possibile una riconciliazione, o una resa dei conti tra le due nel corso della trasmissione, certo è impossibile prevederlo. Sicuramente è quello che sperano tanti telespettatori.

