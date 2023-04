Il primo volo della Starship di SpaceX è finito con un’esplosione. Oggi a Boca Chica, in Texas, presso lo spazio privato dell’azienda Starbase, il razzo è esploso ad appena quattro minuti dalla partenza. Che il test, con il razzo più grande della storia, potesse andare male era stato preventivato. “Congratulazioni al team di SpaceX per l’entusiasmante lancio di prova di Starship! Abbiamo imparato molto in vista del prossimo lancio di prova tra pochi mesi”, ha commentato Elon Musk, patron di Space X.

Il primo tentativo era stato annullato per un problema tecnico lunedì scorso. Il lancio di oggi è partito alle 15:33. Era particolarmente atteso: l’esperimento doveva mostrare le capacità dell’astronave che dovrà essere impiegata per il primo allunaggio del programma lunare Artemis, che partirà non prima di fine 2025. Potrebbe essere utilizzata un giorno, è stato dichiarato, per trasportare i primi esseri umani su Marte. Space X di certo ha garantito che potrà trasportare al suo interno satelliti di grandi dimensioni, moduli per stazioni spaziali ed equipaggi in viaggio verso la Luna o Marte. L’astronave è alta 50 metri e ha un diametro di 9 metri e una punta a cono che ricorda quella degli Space Shuttle.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship! Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

L’esplosione è avvenuta poco prima che Starship si staccasse dal razzo Super Heavy che l’aveva spinta al momento del decollo. La capsula dell’astronave doveva separarsi dal razzo tre minuti dopo l’inizio del volo, ma la separazione non è avvenuta e il razzo è esploso. Non tutti i motori del razzo Super Heavy si sarebbero accesi correttamente e la mancata separazione dal primo stadio del lanciatore lo rendeva altamente instabile. Subito dopo il lancio, la navetta ha cominciato a ruotare in modo disordinato. L’astronave non è riuscita a superare l’atmosfera terrestre e a raggiungere lo spazio.

Gli esperti hanno avanzato anche l’ipotesi che Starship sia stata fatta esplodere volontariamente da terra, attivando un sistema di cariche esplosive. I tecnici, in questo caso, avrebbero deciso di distruggere la nave perché il suo rientro a Terra sarebbe avvenuto in modo incontrollato. L’azienda fondata nel 2002 da Elon Musk non ha confermato questa ipotesi al momento. La stessa ha giudicato il lancio di oggi comunque come un successo: “Il successo deriva da ciò che apprendiamo e il test di oggi – ha scritto SpaceX in un tweet – ci aiuterà a migliorare l’affidabilità di Starship”. Musk stesso aveva anticipato che c’era un 50% di possibilità che l’astronave potesse raggiungere lo spazio.

