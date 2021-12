È scappato dal Pronto Soccorso perché non voleva essere ricoverato, nonostante fosse positivo al Covid.

È accaduto ieri sera all’ospedale Civico di Palermo: il ragazzo aveva ancora l’ago della flebo e il catetere attaccati quando è fuggito, aiutato dai suoi familiari.

La fuga per evitare il ricovero

Una vicenda che ha dell’incredibile. Il ragazzo, risultato positivo al virus Sars-Cov-2, ha deciso di allontanarsi perché non voleva essere trasferito nel reparto Covid dell’ospedale Cervello di Palermo. Sono stati i parenti del giovane, che avrebbero aggredito anche i sanitari, a permettergli di lasciare il Pronto Soccorso mentre stava ricevendo le prime cure.

La Polizia è intervenuta per riportare la calma e rintracciare il giovane.

Ora la famiglia rischia di finire in quarantena, dato i contatti con il parente positivo: nessuno di loro sarebbe vaccinato.

I contagi in Sicilia

Secondo l’ultimo bollettino, nella giornata di ieri 28 dicembre sono stati 2819 i casi di Covid accertati in Sicilia, a fronte di 50.332 tamponi effettuati, con un tasso del 5,5%; 28 i decessi.

Nell’isola la soglia di occupazione dei posti letto del 10% in terapia intensiva e del 15% in area medica è stata appena superata, secondo quanto comunicato dal Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

