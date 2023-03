In Russia è considerato un po’ il segreto di Pulcinella, anche se sul tema Vladimir Putin ha imposto il massimo riserbo: lo Zar del Cremlino da anni porta avanti una relazione con l’ex ginnasta Alina Kabaeva. I due l’avrebbero iniziata già agli inizi degli anni Duemila, quando il leader russo era ancora formalmente sposato con Lyudmila Ocheretnaya, l’ex moglie da cui ha divorziato soltanto nel 2013.

Sul tema, che per un personaggio come Putin ossessionato dalla privacy è scottante, è tornato in una inchiesta il sito Proekt, media indipendente russo specializzato in giornalismo investigativo e bandito dal Paese nel 2021.

Nel pubblicare l’ultima puntata dell’inchiesta Iron Masks, che indaga la vita di Putin e Kabaeva, i giornalisti di Proekt scrivono che lo Zar e l’ex ginnasta vivono insieme in una lussuosa residenza a Valdai, a nord di Mosca, vicina all’omologo lago.

Stando a quanto rivela Proekt, nel complesso di appartamenti vivrebbero anche alcuni assistenti e familiari della donna, ma non solo. Nell’attico da 2600 metri quadrati, dotato di piscina cinema e pista di atterraggio per un elicottero, descritto come “l’appartamento più grande del Paese”, vivono anche i due figli di Kabaeva. Nati nel 2015 e 2019, non si conosce il loro sesso e formalmente neanche il loro padre, anche se ovviamente la lunga relazione tra l’ex ginnasta e lo Zar fa pensare che siano nati proprio dal rapporto tra i due.



Sempre secondo i giornalisti investigativi di Proekt, Putin avrebbe acquistato l’enorme attico tramite una società cipriota di nome Ermira, fino al 2015 di proprietà di un prestanome, l’avvocato di San Pietroburgo Vladislav Kopilov. L’appartamento, all’interno del complesso residenziale di Royal Park che Proket definisce “un palazzo d’oro”, fu messo in vendita nel 2009 per 450 milioni di rubli (l’equivalente di 15 milioni di dollari) e che fu poi acquistato due anni più tardi per soli 90 milioni (3,2 milioni di dollari all’epoca), ovvero un quinto del valore inizialmente dichiarato.



Il sito ha anche pubblicato via Telegram alcune foto dell’attico, dalla camera da letto allo studio utilizzato dallo stesso Zar, oltre a un enorme lampadario decorato con rubini e foglie d’oro: scatti ottenuti da uno dei costruttori del complesso, che dallo scoppiare della guerra in Ucraina è protetto da un sistema di difesa aerea Pantsir-S1.

Qui dunque vivrebbe Putin e la compagna, nata in Uzbekistan e che in carriera ha vinto 21 medaglie ai Campionati Europei, 14 ai Campionati mondiali e due medaglie olimpiche, tra cui l’oro ad Atene 2004. Kabaeva è stata quindi deputata nel partito Russia Unita tra il 2007 e il 2014 e dopo aver lasciato il parlamento è stata nominata capo della National Media Company con uno stipendio annuo di 7,7 milioni di sterline. Proprio per la sua relazione con Putin è tra le personalità russe finite nel mirino delle sanzioni di Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea lo scorso anno.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

