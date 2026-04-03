Il baricentro della stabilità globale sta scivolando pericolosamente verso Nord, dove il Cremlino ha avviato una silenziosa ma poderosa restaurazione atomica che trasforma il Mare di Barents nel nuovo centro nevralgico della deterrenza russa. Mentre le cancellerie occidentali restano concentrate sull’attrito lungo i confini terrestri, la Russia di Vladimir Putin ha completato il riposizionamento strategico del suo arsenale più letale ed enigmatico, rendendo l’Artico una fortezza nucleare di proporzioni inedite. Il ritorno all’attività operativa del sottomarino Karelia e soprattutto il rientro in servizio del famigerato Losharik segnano un punto di non ritorno nella proiezione di potenza del Gugi, la direzione principale per la ricerca in acque profonde che risponde direttamente alla presidenza russa senza passare per i vertici della marina.

Il Karelia, un gigante di classe Delta-IV recentemente ammodernato e destinato a rimanere in servizio fino al 2038, rappresenta una componente innovativa dell’armamentario russo che – con i suoi 16 missili balistici intercontinentali Sineva – può sprigionare una potenza di fuoco capace di incenerire obiettivi in tutto l’emisfero settentrionale in meno di 30 minuti. La sua presenza garantisce a Mosca la certezza del controllo dalle profondità protette dai ghiacci, ma è il Losharik a rappresentare la vera variabile impazzita della sicurezza internazionale. Questo battello a propulsione nucleare è composto da una serie di sfere di titanio che gli permettono di resistere a pressioni proibitive, operando fino a 6mila metri di profondità dove nessun altro mezzo al mondo può giungere. I rapporti dell’Intelligence occidentale confermano che il Losharik è pienamente operativo, diventando la punta di diamante di una guerra ibrida che minaccia le infrastrutture dei nemici di Mosca. Dalle profondità abissali questo sottomarino spia è in grado di manipolare o recidere i cavi in fibra ottica, che gestiscono il 98% del traffico internet globale e le transazioni finanziarie mondiali, monitorando anche i sensori acustici della Nato. La risposta dell’Alleanza Atlantica non si è fatta attendere, con il lancio ufficiale nel febbraio 2026 dell’operazione Arctic Sentry, una missione di sorveglianza permanente, con il sostegno di Svezia e Finlandia.

Gli esperti internazionali sottolineano come la fine del trattato New START abbia rimosso gli ultimi vincoli formali alla proliferazione atomica, portando a un incremento della densità di testate nucleari nella regione che non si registrava dagli anni più cupi della Guerra Fredda. L’Artico non è più una zona di cooperazione scientifica ma si è trasformato nel laboratorio di una minaccia multidimensionale, dove il controllo delle rotte polari diventa il pilastro della sopravvivenza economica e militare. Il ritorno del Losharik non è solo una vittoria tecnica per i cantieri di Severodvinsk, ma è il segnale che Mosca intende utilizzare l’Artico come un’area di impunità strategica da cui ricattare l’Occidente attraverso il sabotaggio delle comunicazioni transatlantiche. In questo scenario, il Grande Nord diventa la linea del fronte di un conflitto invisibile ma totale, dove il ghiaccio non funge più da barriera ma da scudo per un arsenale che punta dritto al cuore della globalizzazione tecnologica. La militarizzazione russa dell’Artico segna così l’alba di un’epoca in cui la deterrenza nucleare si fonde con la guerra cibernetica e infrastrutturale, rendendo la pace polare un lontano ricordo del passato.

Domenico Letizia

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