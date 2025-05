In Italia ogni giorno qualcuno solleva pericoli sul fascismo, ma ciò che si fa finta di non vedere è il riemergere dell’antisemitismo. Succede di tutto, persino che gli “ebrei” vengano definiti nazisti e che chi scrive un libro non in linea con il diktat dei pro-Pal si ritrovi la copertina con un’etichetta che recita “questo libro uccide”. È quanto accaduto a Fiamma Nirenstein con “La guerra antisemita contro l’Occidente” (Giubilei – Regnani, 2025) e a Isaac Bashevis Singer con “Viaggio in Israele” (Giuntina, 2025). Un’ondata di intolleranza e fanatismo. Il prossimo passo sarà il rogo dei libri?

