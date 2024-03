Di Michelle Carlucci e Sofia Rivera non si hanno più notizie dallo scorso mercoledì. Quella mattina le due amiche di 12 e 13 anni frequentanti la scuola media di Alfonsine (Ravenna) e originarie rispettivamente di Fusignano e Cotignola, erano state accompagnate nell’istituto dai loro genitori ma non hanno mai fatto il loro ingresso in classe.

L’amica contattata online

I familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri della compagnia di Lugo, che ora indagano sulla vicenda. Dal confronto tra le famiglie e i militari è emersa l’ipotesi di un allontanamento volontario: sembra infatti che le due compagne abbiano viaggiato verso Napoli per conoscere un’amica contattata online, nella cui abitazione però non è stata rivelata la presenza delle ragazze.

Le tracce del gps del telefonino della 12enne hanno infatti portato prima a Bologna e poi a Prato per poi spegnersi; mentre il segnale dell’amica è stato individuato a Latina prima e poi nel capoluogo campano.

L’appello delle famiglie

I loro cellulari risultano spenti dal 28 marzo. Le famiglie hanno lanciato un appello e diffuso le loro foto per facilitarne le segnalazioni, descrivendo la loro altezza sui 150cm: “Chiunque avesse informazioni, rendono noto le amministrazioni comunali, può chiamare la madre di Michelle al numero 3331309358, la madre di Sofia al numero 3311611035 o il papa’ al 3497177332 o contattare le forze dell’ordine”.

