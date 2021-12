Una rapina in casa nel quartiere Nuovo Salario, a Roma Nord, è finita in tragedia. Due donne, due sorelle di 89 e 91 anni, sono rimaste ferite durante il colpo di una banda di ladri nel loro appartamento in via Val Maira avvenuto probabilmente tra lunedì e martedì.

La 91enne Maria Pifano non ce l’ha fatta. La donna è deceduta ieri mattina all’ospedale Sandro Pertini dov’era stata portata in codice rosso mercoledì pomeriggio. La sorella minore, anche lei vittima del rapimento, è stata invece ricoverata al policlinico Sant’Andrea in condizioni non gravi.

Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, messo a soqquadro dai ladri, hanno trovato Maria riversa in terra, priva di conoscenza e con una ferita alla testa, probabilmente provocata forse da una caduta accidentale o una spinta nel corso della rapina. La donna respirava ed è stata immediatamente trasportata al Pertini dove, poche ore dopo, è deceduta. Accanto a lei c’era la sorella, con difficoltà respiratorie e in stato confusionale, non si esclude causato dall’assunzione di sostanze soporifere.

Sono stati i nipoti delle due donne a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco: le sorelle, infatti, non avevano risposto la telefono quella mattina.

La rapina

Le indagini degli agenti di polizia del commissariato Fidene e dei colleghi della sezione Antirapina della Squadra Mobile di Roma sono ancora in corso e gli inquirenti si muovono su una pista che sembra essere chiara.

Maria è uscita la mattina per andare a fare la spesa, mentre sua sorella minore è rimasta in casa. Quando è ritornata, ad attendere la donna c’era la banda di ladri, che probabilmente era entrata nel palazzo approfittando dell’assenza del portiere per la pausa pranzo. Secondo gli inquirenti, Maria, una volta aperta la porta del suo appartamento, è stata spinta dentro. I ladri hanno passato al setaccio la casa, cercando oggetti di valori e soldi. Nel condominio, dove le due donne erano amate dagli inquilini del palazzo, nessuno si è accorto della rapina nell’appartamento delle due sorelle ma lo shock è forte.

I dubbi

Anche la dinamica solleva dubbi sulla rapina. Per gli inquirenti i ladri, che forse avevano organizzato da tempo il colpo, hanno individuato le due donne che però conducevano una vita modesta: le sorelle vivevano della pensione di maestra di una delle due. Ma per come è stato trovato l’appartamento, gli investigatori ipotizzano che a colpire sia stata, come già accaduto in passato nella zona, una banda di nomadi.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza, che sono installati lontani dal palazzo dell’appartamento delle due donne. Al momento non è stato aperto nessun fascicolo ma nei prossimi giorni sarà svolta l’autopsia sul corpo della vittima.

Redazione

© Riproduzione riservata

Andrea Lagatta