Seggi chiusi e spoglio al via in Calabria dopo domenica e lunedì si è votato per il rinnovo del Consiglio Regionale. Nelle 2.406 sezioni dislocate nelle tre circoscrizioni (Nord, Cosenza e provincia; Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia e province; Sud, Reggio Calabria e provincia) si è recato a votare il 29,10% degli aventi diritto: il dato è aggiornato alle 23 di domenica ed è leggermente inferiore a quello del 2021 (30,88%). Il dato finale è del 43,14%: alla scorsa tornata elettorale, nel 2021, era andato a votare il 44, 36% dei calabresi.

I candidati alla carica di presidente sono Roberto Occhiuto, per il centrodestra, sostenuto da 8 liste (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati, Democrazia Cristiana-Udc e Sud chiama Nord-Partito Animalista); Pasquale Tridico, per il centrosinistra, sostenuto da 6 liste (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Democratici e Progressisti, Casa Riformista, Lista Tridico Presidente e Alleanza Verdi e Sinistra); Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare, partito di cui è presidente.

Segui la diretta

AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Tridico riconosce sconfitta: "Chiamato Occhiuto, breve ma intenso" “E’ stata una battaglia breve ma intensa. Le dimissioni di Occhiuto, causate in modo opportunistico, ci hanno colti di sorpresa. La nostra risposta è stata tuttavia forte pur sapendo che era una battaglia difficile. Ora – ha aggiunto – serve un risposta politica forte”. E’ quanto dichiara Pasquale Tridico, commentando dal suo quartier generale il risultato elettorale. “Ho telefonato poco fa al presidente Occhiuto per fargli i miei più sinceri complimenti per questa vittoria” ha poi aggiunto. A cura di Redazione

Prima proiezione Opinio: Occhiuto 57,5%, Tridico 41% Secondo le prime proiezioni realizzate dal consorzio Opinio per Rai (copertura campione 7%), Roberto Occhiuto, candidato per il centrodestra, ottiene il 57,5%, mentre lo sfidante del centrosinistra Pasquale Tridico il 41%. A cura di Redazione

Prima proiezione Swg: Occhiuto 58%, Tridico 40,9% Il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto al 58% e il candidato di centrosinistra Pasquale Tridico al 40.9%. E’ quanto emerge dalla prima proiezione di Swg per La 7 sulle regionali in Calabria, con una copertura del 10%. A cura di Redazione

Dato finale affluenza: 43,14% L’affluenza alle urne in Calabria è stata del 43,14%. Alla scorsa tornata elettorale, nel 2021, era andato a votare il 44, 36% dei calabresi. A cura di Redazione

Tajani esulta: "Centrodestra raccoglie tanti consensi" “Il successo del presidente Occhiuto, il successo di Forza Italia. Quindi per me è un grande successo. Si conferma il centrodestra come forza che raccoglie tanti consensi. È chiaro che questo è un voto per la Calabria, però evidentemente nulla di esterno ha influito sul voto dei calabresi. Se mi aspettavo una vittoria così schiacciante? Aspettiamo i risultati, è troppo presto”. Queste le parole del leader di Forza Italia Antonio Tajani. A cura di Redazione

Secondo Instant poll Swg: Occhiuto avanza In base al II instant poll Swg per il TgLa7 alle regionali in Calabria il candidato della coalizione di centrodestra e governatore uscente Roberto Occhiuto è al 58-62% mentre Pasquale Tridico, candidato del campo largo, è al 37-41%, il candidato di Democrazia Sovrana Popolare Francesco Toscano è al 0-2%. La copertura del campione è del 100%. A cura di Redazione

Exit poll Opinio Rai: si allarga forbice tra Occhiuto e Tridico Secondo il primo exit poll di Opinio-Rai il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha raccolto preferenze tra il 59 e il 63% mentre quello di centrosinistra Pasquale Tridico tra il 35,5 e il 39,5%. Il candidato Francesco Toscano di Democrazia sovrana e popolare raccoglierebbe tra lo 0,5 e il 2,5%. Questi i risultati con una copertura del campione all’82%. A cura di Redazione

Primi dati partiti: Fdi davanti a Forza Italia Secondo l’instant poll di Youtrend per Skytg24 tra le liste a sostegno di Occhiuto, Fdi, quotata tra il 15 e il 19%, sarebbe il primo partito, seconda FI tra il 10 e il 14%, pari merito con la lista Occhiuto tra il 10 e il 14%, la Lega tra il 5 e il 7%. Tra le liste a sostegno di Tridico sarebbe primo il Pd con il 12-16%, secondo il M5s al 6-10%, la lista Tridico al 5-7%, Avs tra il 3 e il 5%. A cura di Redazione