Arriverà a breve l’annuncio ufficiale: Matteo Renzi e Carlo Calenda, leader rispettivamente di Italia Viva e Azione, hanno trovato l’intesa elettorale per correre insieme alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. La fumata bianca dopo giorni di trattative, retroscena, dopo soprattutto il clamoroso strappo di Calenda che con Azione si è tirato fuori dalla coalizione di centrosinistra. A meno da una settimana dall’annuncio dell’accordo con il Partito Democratico di Enrico Letta, alla trasmissione Mezz’ora in più l’ex ministro ha ufficializzato la rottura che era nell’aria dal giorno prima, dagli accordi che i dem avevano siglato con Sinistra Italiana, Europa Verde e Impegno Civico di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci.

E il leader di Italia Viva aveva spalancato le porte, sempre in nome della cosiddetta agenda Draghi. Si ricompone quindi una coppia di leader tanto carismatici quanto litigiosi, che negli ultimi anni si sono punzecchiati se non attaccati spesso a vicenda. Coppia che a Palazzo Chigi era già stata insieme: Renzi Presidente del Consiglio e Calenda al ministero dello Sviluppo Economico. Del terzo polo, o centro, o centro riformista si parlava da mesi. Si era vociferato anche dell’inclusione nel progetto di Beppe Sala, sindaco di Milano che aveva riconosciuto l’esistenza di uno spazio, sempre nel campo progressista del centrosinistra, ma chiarendo di voler rimanere a Palazzo Marino.

Secondo quanto scrive il quotidiano Il Foglio l’accordo è stato raggiunto nella notte di ieri. L’accordo avrebbe previsto un rapporto nei collegi al 50/50 tra Azione e Italia Viva, un gruppo unico alla Camera e al Senato, un capogruppo ad Azione e uno a Italia Viva. Leadership a Calenda – offerta da Renzi, si era vociferato anche della ministra appena fuoriuscita da Forza Italia Mara Carfagna in ticket con la ministra renziana Elena Bonetti.

Riferimento nel simbolo al gruppo Renew Europe a Bruxelles, lo stesso del Presidente francese Emmanuel Macron. L’accordo televisivo prevede inoltre uno spazio di due terzi a Calenda e di un terzo a Renzi. Senza +Europa, che non si è tirata fuori dal centrosinistra e che correrà con il Pd, Azione è scesa a circa il 2% secondo i sondaggi. L’ultimo di EMG prevede un 6% per l’alleanza, anche se con margine di crescita. L’ultima indagine Youtrend per SkyTg24 definisce un centrodestra in ulteriore crescita dopo l’accordo Renzi-Calenda.

L’annuncio ufficiale sarà dato a breve, con tutti i chiarimenti in merito all’accordo. Non ci dovrebbe essere foto di rito: forse un effetto del bacio tra Letta e Calenda a favore di telecamere che aveva accompagnato l’accordo naufragato dopo neanche una settimana – neanche il tempo di un flirt estivo.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte