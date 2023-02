La sua permanenza al ministero della Difesa ucraino si è prolungata di altre 24 ore, ma il destino era ormai segnato. Oleksi Reznikov, fedelissimo del presidente Volodymyr Zelensky, ha lasciato l’incarico questa mattina.

L’addio al dicastero, che guidava dal novembre 2021, è stato formalizzato questa mattina da Reznikov che ha comunicato il suo passo indietro su Twitter: “Manteniamo la posizione. Grazie a tutti per il supporto e per le critiche costruttive. Traiamo le conclusioni. Continuiamo le riforme. Anche durante la guerra. Stiamo rafforzando la difesa e lavorando per la vittoria. Gloria all’Ucraina!”, ha scritto sul social.

Holding the line.

Thank you all for your support, as well as constructive criticism. We draw conclusions.

We continue the reforms. Even during the war.

We are strengthening the defense and working for victory.

Glory to Ukraine!

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2023