Almeno undici civili morti e diversi altri feriti. Due strutture energetiche sono state colpite nella regione meridionale ucraina di Odessa. L’allarme aereo è risuonato in tutta l’Ucraina. Cronaca di una guerra giunta al suo 337mo giorno. Le forze di difesa ucraine segnalano “missili anche in direzione di Vinnytsia e della regione di Kiev”, sottolineando che potrebbero “cambiare la traiettoria”. I vertici militari invitano la popolazione a “rimanere nei rifugi. Crediamo nella difesa aerea”. “Alcuni missili volano attraverso la regione di Kharkiv, altri attraverso Vinnytsia in direzione ovest”, riferiscono le forze ucraine in un aggiornamento su Telegram.

La Russia ha usato i missili ipersonici “Kinzhal” nei raid odierni sull’Ucraina. A dichiararlo è il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhnyi, precisando che l’esercito ha distrutto 47 missili lanciati dalla Russia, 20 dei quali nell’area della capitale Kiev. In una nota Zaluzhnyi ha aggiunto che tre dei quattro missili aerei guidati (X-59) lanciati dai russi “non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi”. Da Berlino, il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha annunciato che i soldati ucraini inizieranno il loro addestramento sui carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca in un sito di addestramento in Germania entro la fine di gennaio. La Germania prevede di consegnare i suoi carri armati Leopard all’Ucraina “alla fine di marzo, inizio aprile”, secondo le previsioni del governo tedesco.

“La fornitura di carri armati a Kiev è la prova del coinvolgimento diretto dell’Occidente nel conflitto in Ucraina”, sostiene il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalle agenzie russe. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto, in un’intervista a Sky News, di “non essere interessato” a incontrare Vladimir Putin per i colloqui di pace. Il presidente russo non è “nessuno”, vive in una “bolla informativa” e non sa cosa stia succedendo sul campo di battaglia. Incontrare Putin “non è interessante per me. Non è interessante incontrarsi, non è interessante parlare. Perché? Perché abbiamo avuto un incontro con lui in Formato Normandia, era prima dell’invasione: l’ho visto che diceva una cosa e poi ne ha fatta un’altra”, ha spiegato Zelensky. “Non riesco a capire: sono sue le decisioni o di qualcun altro? Quindi incontrare per cosa, stringere la mano? Non mi interessa. Parlare? Davvero non capisco chi prenda le decisioni in Russia”, ha aggiunto. “Dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, per me non è nessuno, nessuno.” Ma “nessuno” è a capo di una potenza nucleare. Che Zelensky vorrebbe sconfiggere. Ma per farlo non basteranno i super carri armati.

