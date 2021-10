Alle ore 9.34, al termine del sopralluogo del sindaco Gaetano Manfredi, la Galleria Quattro Giornate è stata riaperta alla circolazione veicolare. A distanza di appena tre giorni dalla chiusura del tunnel, che collega Chiaia con Fuorigrotta, a causa di infiltrazioni d’acqua, il Comune è riuscito a risolvere, almeno parzialmente e nel giro di poco più di 60 ore, un disservizio che ha creato numerose ripercussioni sul traffico cittadino anche a causa della inagibilità della Galleria Vittoria, chiusa da oltre un anno e la cui riapertura è prevista per fine novembre.

“E’ stato fatto un intervento immediato rispetto a una situazione che si trascinava da mesi – ha spiegato Manfredi – perché queste infiltrazione d’acqua sono state segnalate molti mesi fa. C’è stato un intervento della Procura che si è giustamente preoccupata per l’incolumità dei cittadini, è stato fatto un intervento immediato e di questo ringrazio l’assessore Cosenza che l’ha seguito, l’ufficio tecnico del Comune e le imprese che hanno lavorato notte e giorno. Siamo riusciti in 60 ore a costruire una struttura provvisoria di sicurezza che garantirà immediatamente la riapertura della Galleria per alleviare i disagi dei cittadini”.

Manfredi annuncia un intervento radicale per la messa in sicurezza del tunnel: “Continueranno le attività sia della Procura che della nostra struttura tecnica per fare in modo che le cause delle infiltrazioni vengano eliminate. Poi si farà un intervento radicale che consentirà di ripristinare la galleria al 100%“. Il neo sindaco ha annunciato anche l’apertura, nei prossimi giorni, della pista ciclabile all’interno della galleria.

Soddisfazione anche per Edoardo Cosenza, neo assessore alle Infrastrutture e alla mobilità: “Primo atto di efficienza della Giunta Manfredi. Una seconda chiusura dopo la galleria Vittoria sarebbe stata una sconfitta e noi abbiamo invece ridato subito fiducia ai cittadini”.

