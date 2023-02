Ordigno potenzialmente esplosivo, pallone spia cinese, Ufo. Da quando sui social è diventata virale la notizia del ritrovamento di una misteriosa sfera di ferro di un diametro e mezzo, le ipotesi di cosa potesse essere sono state le più variegate. La sfera di colore arancio-marrone era comparsa all’improvviso su una spiaggia di Enshu nella città di Hamamatsu in Giappone, e lì era rimasta immobile a pochi passi dal mare. Anche le autorità giapponesi per giorni non hanno saputo cosa fosse e hanno avviato le indagini per escludere soprattutto i pericoli imminenti come quello che si trattasse di una bomba.

Le autorità locali avevano respinto subito l’ipotesi grazie a un’analisi a raggi X che aveva svelato che l’interno della sfera era in realtà vuoto. Poi erano iniziate le ipotesi più bizzarre. Come riportato dalla testata The Guardian, le autorità locali avevano provveduto a isolare l’aria, per mettere al sicuro la popolazione dei residenti e per effettuare altre analisi ed indagini. In realtà si trattava di una semplice boa alla deriva, staccatasi da un’imbarcazione e finita sulla spiaggia trasportata dalla corrente marina. Nessun esplosivo o messaggio alieno, né tantomeno strumento di spionaggio internazionale.

In realtà osservando bene la sfera, si potevano vedere due maniglie che suggerivano l’ipotesi che potesse essere agganciata a qualcosa. Un uomo del posto ha sostenuto di non capire perché all’improvviso la palla sia finita al centro dell’attenzione: “È lì da un mese”, ha affermato, “ho provato a spingerla, ma non si muove”. Certo è che dopo il caso dei misteriosi palloni spia cinesi l’attenzione verso oggetti di questo tipo è alta. Nel caso specifico però non sembrano esserci indicazioni di un legame con le attività di spionaggio della Cina o della Corea del nord. La notizia del ritrovamento ha dato vita ad una serie di congetture sui social. C’è chi ha dato libero sfogo alla fantasia ipotizzando che si tratti di una delle ‘Sfere del Drago’ del fortunato cartone animato giapponese Dragon Ball. Qualcun altro ha pensato a un ufo o ad oggetti extraterrestri non meglio identificati.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro