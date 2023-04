Mercoledì 5 Aprile alle ore 10 in piazza della Madonna di Loreto a Roma gli attivisti Rom e Sinti si raccoglieranno in un presidio, a pochi giorni dalla Giornata Internazionale di Rom e Sinti, per denunciare la violenza mediatica e politica che si sta abbattendo sulle nostre comunità istigando l’odio e lo scontro sociale che rende la vita quotidiana di rom e sinti in Italia impossibile e crea un grave clima di insicurezza.

Tutte le associazioni che parteciperanno: Movimento Kethane Rom e Sinti per l’Italia, Associazione Upre Roma, Associazione Sucar Drom, Istituto di Cultura Sinta, Associazione Articolo 3, Associazione Nevo Drom, Associazione Cittadinanza e Minoranza, Associazione Stay Human, Associazione Them Romanò di Reggio Emilia, Cooperativa Romanò Drom, Associazione Sinti Italiani di Prato, Associazione Sinti Italiani di Vicenza, Associazione Porrajmos Prato, Associazione Amici di via Django.

