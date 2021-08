Hanno marcato stretto i britannici senza mai mollare nemmeno per un istante. E così Ruggero Tita e Caterina Banti hanno conquistato l’oro nella vela a Tokyo nella categoria Nacra 17, il catamarano misto da competizione voluto ai Giochi dal Cio per spingere l’eguaglianza di genere. Per l’Italia è la quinta medaglia d’oro dei Giochi di quest’anno, la 29esima in totale. E così gli azzurri superano il risultato di Rio 2016.

Dodici regate, quattro dominate, a bordo del piccolo catamarano volante hanno portato il duo italiano alla vittoria nella baia di Enoshima. Tita e Banti, sono inafferrabili a bordo dell’imbarcazione volante che insieme ha già vinto tutto, Europei, Mondiali e ora i Giochi.

Ruggero, il timoniere, è nato a Rovereto 29 anni fa. Prima tentato dallo sci (“Da buon trentino la neve ha rappresentato il mio primo sport”) è salito in barca un’estate mentre era in vacanza sul lago di Caldonazzo e non è mai più sceso. Nel 2019 si è guadagnato una chiamata alla base di Luna Rossa di Cagliari, l’esperienza in America’s Cup con il team di Max Sirena gli è servita per allargare gli orizzonti e mettere altra acqua, e vento, in cambusa.

Caterina, il prodiere, romana del Flaminio di 34 anni, ha frequentato prima l’equitazione, poi la scherma e la ritmica, prima di trovarsi negli spazi ristretti del Nacra 17. Si è avvicinata alla vela per caso sul lago di Bracciano, amore a prima vista: “Adoro la sensazione di libertà — racconta —, con Ruggi le strade si sono incrociate nel 2016: il feeling è stato immediato, non abbiamo dovuto costruirlo”. Un dettaglio fondamentale, in questa storia.

Sul Nacra 17 infatti c’è bisogno di tanto feeeling di squadra e anche di una sensibilità totale con il vento e la barca. È uno scafo nato per fare foiling, cioè sollevarsi sulle alette e volare sull’acqua, esattamente come i fantascientifici monoscafi della Coppa America: in queste condizioni sospese capirsi con uno sguardo è fondamentale, soprattutto quando il vento salta e le manovre concitate si susseguono, in quelle condizioni chi si parla troppo (e perde attimi preziosi) è perduto.

Uomo e donna, mondi diversi, come trovare un terreno comune? “Io ho cinque anni più di Ruggero – risponde Caterina -, siamo diversi in tutto, però alla base della nostra collaborazione sportiva avverto forte la volontà condivisa di fare tanto, e farlo bene”. La rotta verso l’oro era tracciata, non restava che gettare la rete nella baia di Enoshima e riportarlo a riva.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

© Riproduzione riservata

Rossella Grasso