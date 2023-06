In aggiornamento

1. Wagner, Putin rievoca il 1917: “Non permetteremo un’altra guerra civile” 2. Mosca, canali televisivi interrotti per smentire Yevgeny Prigozhin 3. Erdogan sente Putin, “pieno supporto” da Turchia 4. La Russia non rivela nessun dettaglio sulle armi nucleari 5.Ucraina, promessi 60 miliardi di euro per la ricostruzione (ne servono 400)