Dopo la sua partecipazione nel cast di White Lotus, pluripremiata serie americana ambientata per la sua seconda serie a Taormina, Sabrina Impacciatore sta letteralmente spopolando in America. Sui social sono diventati virali i meme di un’intervista al Jimmy Kimmel Show, popolare show televisivo di Los Angeles. E da allora tutti pazzi per Sabrina Impacciatore: con la sua simpatia ha conquistato il cuore degli americani.

L’attrice romana, 54 anni, è tra le protagoniste della serie White Lotus andata in onda su HBO in America e su Sky (e Now) in Italia, acclamatissima negli Stati Uniti dove lo show ha raggiunto picchi d’ascolto in concomitanza con il finale che in Italia arriva lunedì 19 dicembre. Impacciatore interpreta una fragile ma inflessibile manager d’hotel, Valentina, che dovrà affrontare una serie di crisi umane e professionali. In 9 minuti di intervista ha colpito il cuore di tutti.

“È incredibile per me essere qui. É come un sogno che si avvera, i miei amici in Italia stanno impazzendo”, ha subito detto Sabrina a Jimmy Kimmel. “Sono felicissima di essere qui ma questo è il mio peggior profilo, possiamo fare tutta l’intervista storta?”, ha detto al presentatore. Sin da subito ha raccontato una serie di aneddoti divertentissimi. Jimmy, che ha svelato la sua provenienza ischitana per parte di madre, le ha chiesto di ripercorrere gli inizia della sua carriera e lei ha svelato: “Quando avevo otto anni ho scritto nel mio diario ‘Un giorno sarò un’attrice e la mia vita sarà un film’. E infatti lo è. Non ho specificato il genere”.

Ha raccontato anche della sorpresa che voleva fare in occasione del suo compleanno al regista e showrunner della serie Mike White. Erano sul set a Taormina quando ha fatto preparare una torta al pasticcere che prevedeva una bandiera italiana e una americana e una scritta. Poiché lei è una gran fan del film di David Lynch ha voluto parafrasare il titolo Wild at heart con il nome del regista e ha fatto scrivere dall’ignaro pasticcere ‘White at heart’. Sabrina ha raccontato che era così orgogliosa di questa torta ma l’atmosfera attorno a lei era glaciale. Così quando lei ha invitato la crew dicendo: “Hey, ragazzi. Facciamo una foto insieme!” nessuno ha accettato. Così ha fatto uno scatto da sola un po’ triste e ancora inconsapevole della gaffe. Poi un collega le si è avvicinato e le ha detto: “Questa è una torta razzista». Di lì le risate con l’intervistatore per il suo candore e la rassicurazione: «Per questa volta va bene”.

Sabrina Impacciatore è diventata un’icona negli Usa tanto che tutti i salotti televisivi se la stanno contendendo. A renderla ancora più simpatica a tutti è stata anche la battuta improvvisata sul set della fiction. In una scena già diventata cult, Sabrina Impacciatore ha improvvisato un dialogo esilarante con l’attrice. “Chi sono?”, domanda Jennifer Coolidge nei panni di Tanya, tutta vestita di rosa, a Sabrina Impacciatore. “Peppa Pig”, risponde lei mentre la immortala con il telefonino. “Sono Monica Vitti”, risponde l’altra. E giù di risate.

Sabrina Impacciatore ha iniziato la sua carriera giovanissima tra le ragazze di “Non è la Rai” dove spiccava tra le centinaia di ragazzine per la sua verve comica, poi a Macao. Poi sono arrivati i film e il grande cinema. Ha recitato diretta tra gli altri da Gabriele Muccino, Ettore Scola, Paolo Virzì e Giovanni Veronesi. Ora il suo successo è arrivato anche oltre oceano grazie alla fortunata serie tv targata HBO. Dopo aver vinto a settembre dieci Emmy Award su venti nomination per la stagione ambientata alle Hawaii ora White Lotus corre anche ai Golden Globe dove ha preso quattro nomination.

