Matteo Salvini, appena ha saputo della condanna a 13 anni di galera per Mimmo Lucano, si è affrettato a fare un tweet di esultanza. Sostenendo che Lucano è un radical chic e che i giornalisti e i politici di sinistra non hanno nemmeno il tempo di indignarsi perché sono occupati a fare i guardoni in casa altrui. Scrive proprio così.

Io mi chiedo: ma non è che alla fine scopriremo che ‘sto Salvini è un po’ scemo? Possibile che non si renda conto che la situazione di Lucano è esattamente speculare alla sua? Ci sono dei magistrati che vogliono condannare Salvini per sequestro di persona perché pensano che tocca a loro, e non al ministro, decidere chi può sbarcare e chi no in Italia.

Poi ci sono degli altri magistrati che vogliono sbattere in prigione Mimmo Lucano fino al 2034 perché anche loro pensano di avere il diritto di decidere se e come un Comune possa fare accoglienza e quanta ne possa fare.

Tredici anni, eh. Più o meno il triplo della pena che di solito viene assegnata per stupro. Tredici anni decisi con un processo lampo. E a Salvini questa schifezza piace? A lui che ha indetto un referendum per contestare lo strapotere della magistratura? Torno a chiedere: siamo sicuri che sia intelligente come si dice?

Guadagnava illecitamente su gestione immigrati, 13 anni di condanna al sindaco di sinistra (e candidato in Calabria) #MimmoLucano, paladino dei radical chic. Giornalisti e politici di sinistra indignati ne abbiamo? No, tutti impegnati a fare i guardoni in casa altrui… pic.twitter.com/m41evuukLq — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 30, 2021

Piero Sansonetti

