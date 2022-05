Stavano andando al concerto di Vasco Rossi, in programma stasera alla Music Arena di Trento Sud.

Partiti da Cesena fino a Dro, dove avevano trascorso la notte insieme ad alcuni amici, marito e moglie erano in sella alla loro moto quando si sono scontrati frontalmente con un camion in località Pietramurata.

La coppia purtroppo non ce l’ha fatta: troppo gravi le ferite riportate nello scontro.

L’incidente

L’impatto è avvenuto oggi 20 maggio, poco prima delle 17, nei pressi della curva del Sass del Diaol, sulla strada statale 45 bis Gardesana occidentale, in Trentino.

Le cause dell’incidente sono ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri. Sul posto sono arrivati, oltre alle forze dell’ordine, anche i vigili del fuoco, il 118 e l’elisoccorso.

Pesanti i disagi alla circolazione.

Redazione