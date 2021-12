Le piazze italiano tornano a ‘ribollire’. I diversi appelli a Cgil e Uil infatti non sono serviti: i due sindacati scenderanno in piazza per uno sciopero generale che vedrà protagoniste Roma e altre quattro città, Bari, Milano, Palermo e Cagliari.

Otto ore di sciopero perché, come da appello di Maurizio Landini, segretario della Cgil, “abbiamo bisogno di combattere una pandemia salariale e sociale che non ha precedenti. La vita e le condizioni delle persone sono nettamente peggiorate e quindi i provvedimenti del Governo devono essere cambiati”.

I due sindacati, la Cisl in polemica non ha aderito allo sciopero generale, contestano gli ultimi provvedimenti economici del governo Draghi. “Gli 8 miliardi destinati al fisco devono andare tutti ai lavoratori dipendenti e pensionati, a partire dai redditi più bassi – afferma Landini – abbiamo bisogno di rendere il lavoro meno precario, c’è troppa precarietà tra i giovani, le donne e nel Mezzogiorno. Abbiamo bisogno che l’ingresso al mercato del lavoro sia fondato sulla formazione e che ci sia un unico contratto di inserimento finalizzato alla stabilità del lavoro”.

🟥 È SCIOPERO GENERALE Incrociamo le braccia e scendiamo in piazza perché vogliamo i risultati. Vogliamo cambiare questa manovra, vogliamo giustizia, solidarietà, lavoro di qualità, diritti! 👉 Dalle ore 10 diretta da Piazza del Popolo #scioperogenerale#insiemexlagiustizia pic.twitter.com/5qrpS7QrPG — CGIL Nazionale (@cgilnazionale) December 16, 2021

Sul fronte opposto, dopo giorni di accuse reciproche, il numero uno di Confindustria Carlo Bonomi: “Mi rattrista molto questo sciopero generale. In una legittima diatriba tra sindacato e governo quello che viene è penalizzato il mondo del lavoro”, ha ripetuto ieri in una intervista a Class Cnbc.

Quanto alle manifestazioni odierni, il via ci sarà alle 10 in piazza del del Popolo, a Roma, dove interverranno, tra gli altri, Maurizio Landini, segretario generale CGIL e Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil. Qui sono attese le delegazioni di Lazio, Campania, Toscana, Abruzzo, Molise, Umbria, Marche, Romagna.

A Bari l’appuntamento è in Piazza Prefettura alle 9.30 con la partecipazione delle delegazioni di Puglia, Molise, Basilicata, Calabria. Previsti, tra gli altri, gli interventi di Gianna Fracassi, vice segretaria generale Cgil e Domenico Proietti, segretario confederale Uil. A Milano il concentramento è in Piazza Castello alle ore 9, al corteo confluiscono le delegazioni di Lombardia, Piemonte, Liguria, Trento e Bolzano, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia. Al comizio di Piazza Sempione all’Arco della Pace intervengono, tra gli altri, Tania Scacchetti, segretaria confederale Cgil e Ivana Veronese, segretaria confederale Uil. A Cagliari il concentramento è in Piazza dei Centomila dove interviene Roberto Ghiselli, segretario confederale Cgil. Alla manifestazione di Palermo, convocata alle 9.30 in Piazza Verdi, l’intervento per la segreteria confederale della Cgil è affidato a Emilio Miceli.

Per tutte le manifestazioni interregionali è previsto alle 11.45 il collegamento video con Piazza del Popolo per le conclusioni di Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Attesi numerosi disagi: esentati il settore della sanità, della scuola e dei servizi postali, incroceranno le braccia i lavoratori dei trasporti, della logistica, e di numerose aziende pubbliche e private.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro