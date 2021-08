Ancora nessuna notizia di Mauro Buttarelli, il 59enne di Olevano Romano scomparso nel nulla dallo scorso 19 luglio con il suo trattore. Conosciuto da tutti come Totò, l’agricoltore ha fatto perdere le sue tracce da una ventina di giorni. Il suo cellulare è ormai irraggiungibile.

Sconforto per la famiglia, che ha lanciato l’allarme sporgendo denuncia ai carabinieri. I militari sono ora al lavoro per rintracciare l’uomo che ha una corporatura robusta, capelli castano chiari e occhi marroni.

Al Messaggero, la sorella di Mauro racconta che l’uomo non ha mai mostrato segni di insofferenza, ma solo stanchezza per il suo lavoro.

A Olevano, la comunità attende con ansia buone notizie sul conto di Buttarelli, che ha fatto sempre lavori agricoli per conto di terzi su tutto territorio.

Sul caso si è mosso anche il primo cittadino di Olevano, Umberto Quaresima. Il sindaco, nei giorni scorsi, ha fatto un appello sul profilo Facebook ufficiale del Comune a chiunque avvisti l’uomo: “Mauro viaggiava su un trattore Fiat 70-86 Newholland di colore arancione su cui potrebbero essere attaccato un trinciasarmenti. Se avete notizie siete pregati di contattarci al centro operativo comunale al numero di telefono 3493172541 oppure avvisare le forze dell’ordine“.

Ma il telefono ancora non ha squillato: al momento, infatti, non ci sono state segnalazioni.

Nelle operazioni di ricerca in tutto il territorio sono al lavoro carabinieri, polizia locale, protezione civile di Olevano, Roiate e Bellegra, Croce Rossa, Unità di Soccorso Alpino regionale e Unità cinofile. A collaborare nelle indagini anche proprietari di droni professionali e semplici amici di Mauro.

La segnalazione è stata diffusa sulla pagina Facebook “Penelope scomparsi Lazio”, dove è apparsa un’altra denuncia di un uomo scomparso. Si tratta di Sauro Vitali, 60enne scomparso il 4 agosto dal Pronto Soccorso dell’Ospedale dei Castelli di Ariccia. Al momento della scomparsa, l’uomo indossava bermuda verdi militare, t-shirt e ciabatte: è alto 178 centimetri, ha una corporatura robusta, una carnagione olivastra, occhi castani e capelli brizzolati. E’ importante trovarlo al più presto: l’uomo prende dei farmaci salvavita.

