Si chiamava Francesco, era sardo e i residenti dell’Esquilino lo incontravano spesso nell’angolo di palazzo Brancaccio. Ieri è stato trovato senza vita su via Foscolo: la Polizia e il 118, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Grande la tristezza e lo sgomento degli abitanti del quartiere, che più volte avevano denunciato lo stato di abbandono in cui l’uomo, un senza fissa dimora, viveva.

La denuncia del quartiere

“Abbiamo chiamato per anni per segnalare lo stato in cui viveva” racconta Alessandra in uno dei gruppi Facebook dedicati al rione Esquilino. “Più di una volta ho assistito al passaggio dell’auto dei Servizi Sociali. Era davvero una situazione di degrado pesante e non hanno mai fatto nulla per lui.” Un uomo di cui non si avevano molte informazioni, ma che molti conoscevano e che qualcuno aveva anche provato ad aiutare. “La sua morte è un fallimento per tutti, soprattutto per chi ci rappresenta” scrive Rita. “Oggi, sull’asfalto rovente di un marciapiede del rione, c’è stata l’ennesima sconfitta” è il commento di Tullio. Diversi i messaggi di cordoglio. Qualcuno ha anche lasciato un fiore nel punto in cui Francesco è morto: “Mancherà a tutti.”

Roberta Davi

Mariangela Celiberti