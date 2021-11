“Addio”, è una sola parola che racchiude tanto dolore. Ed è questo il messaggio che N. M. , 24 anni di San Valentino Torio, nella provincia di Salerno, ha inviato alla mamma e alla fidanzata. Poi ha raggiunto il ponte sul Fiordo di Furore, in Costiera Amalfitana, ha lasciato l’auto e si è gettato giù, verso il mare in un volo di 30 metri. Da quell’altezza l’acqua è come cemento. Il corpo del ragazzo non è ancora stato ritrovato, ma le speranze di trovarlo in vita diventano sempre più flebili.

Quel doloroso messaggio inviato venerdì pomeriggio aveva fatto presumere il peggio. A lanciare l’allarme sono state proprio la mamma e la fidanzata del 24enne. Subito i carabinieri si sono messi sulle tracce del ragazzo e hanno ritrovato l’auto accostata sul ponte. Ma del 24enne nessuna traccia. È subito scattata la macchina dei soccorsi per ritrovare il 25enne sulle cui tracce ci sono carabinieri, Guardia Costiera e Vigili del Fuoco. A contribuire alle ricerche anche cittadini e volontari della P.A. Resilienza Costiera Amalfitana.

È così che i militari hanno iniziato a scandagliare le immagini delle telecamere di sorveglianza e lì hanno trovato la certezza del folle gesto: il 24enne intorno alle 17.30 si era gettato giù dal fiordo. Si è lasciato cadere in quel volo di 30 metri che solo i campioni mondiali di tuffi riescono a sostenere quando ogni anno lì si svolge il campionato.

Le ricerche sono dunque proseguite in mare anche se le speranze di trovare il 24enne vivo sono sempre minori. I sommozzatori del Soccorso Subacqueo dei Vigili del Fuoco stanno scandagliando i fondali davanti all’insenatura. Vana ogni ricerca a pelo d’acqua ad ampio raggio anche da parte della motovedetta della Capitaneria di Porto di Amalfi. In quel punto la corrente è molto forte, qualcuno ipotizza che ormai il corpo potrebbe essere arrivato in Cilento.

A commentare la tragedia anche il Sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, che sul suo profilo social manda un messaggio speranzoso alla famiglia: “Una notizia che letteralmente ci sconvolge e ci lascia senza parole. Non ci resta che pregare, sapendo che la speranza di ritrovare Natale è l’ultima a morire. Siamo vicini alla famiglia e agli amici con il silenzio, il rispetto e la preghiera”

