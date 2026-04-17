La sensazione più forte emersa dagli Spring Meetings della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale è che il mondo non stia affrontando “un’altra crisi”, ma una trasformazione strutturale del modo di concepire la politica economica. Lo shock attuale non è un episodio isolato, ma parte di una sequenza iniziata con la pandemia e proseguita con la crisi energetica legata all’invasione russa dell’Ucraina. Ciò che cambia è l’intensità e la frequenza di questi shock globali. La direttrice del FMI lo ha sintetizzato con chiarezza: di fronte a un grande shock di offerta globale, asimmetrico e persistente, non si può più aspettare un ritorno alla normalità. Il nuovo scenario sarà segnato da maggiore volatilità, incertezza geopolitica e costi finanziari strutturalmente più elevati. Gli shock, ormai, rischiano di diventare la regola, non l’eccezione.

Per l’Europa e per l’Italia questa consapevolezza impone un cambio di paradigma. Non bastano più politiche di emergenza pensate per “tamponare” la crisi di turno. Servono regole e bilanci capaci di reggere crisi ripetute, mantenendo al contempo la possibilità di fare politica economica ordinaria. Ciò richiede prudenza fiscale ma anche selettività: distinguere tra spesa improduttiva e investimento strategico – difesa e sicurezza, infrastrutture energetiche e digitali, tecnologie critiche, capitale umano, natalità, lavoro – è essenziale. Trattare tutto allo stesso modo significherebbe tagliare proprio ciò che può rendere più solide le economie future.

Da Washington emerge anche un chiaro messaggio sulla sostenibilità del debito: non basta ridurre il numeratore, occorre far crescere il denominatore. In altre parole, il debito è gestibile se cresce l’economia. Da qui la convergenza fra FMI e politiche europee più prudenti, basate su riforme strutturali e sul recupero del ruolo centrale degli investimenti privati di lungo periodo. Nel dibattito internazionale torna centrale il tema del Patto di stabilità europeo. La linea seguita dall’Italia punta alla coerenza tra obiettivi e strumenti: se l’Europa deve rafforzare difesa e sicurezza comuni e accompagnare una transizione energetica non distruttiva, è necessario discutere come trattare queste spese nel bilancio pubblico. Non per chiedere deroghe indefinite, ma per costruire una “clausola di sicurezza” europea che tuteli chi investe nella protezione collettiva.

Alla base di tutto, la nuova normalità economica richiede un equilibrio più maturo tra emergenza e programmazione. Gli shock continueranno a colpire, ma la buona politica dovrà garantire continuità nei servizi, qualità della spesa pubblica, semplificazione per le imprese e stabilità sociale. Solo mantenendo insieme rigore e crescita, prudenza e investimento, l’Italia e l’Europa potranno affrontare le tempeste globali senza smarrire la propria rotta nel campo occidentale.

Ylenja Lucaselli

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