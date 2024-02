Teresa Mannino non è ancora salita sul palco ma già scatenata la polemica per la sua comicità dirompente legata al caso John Travolta. La comica e co conduttrice di Sanremo 2024 affianca Amadeus nel corso della terza serata della kermesse. In conferenza stampa la Mannino ha già dato il meglio di sé con tutta l’ironia che la contraddistingue.

“Noi siamo colonia americana, dobbiamo stare zitti come stiamo zitti su tutto il resto”

Teresa Mannino commenta il caso del giorno legato alle polemiche per la partecipazione di John Travolta. Pubblicità occulta, cachet stellare, un’esibizione del ballo del qua qua da dimenticare e cancellare: in 15 minuti di ospitata la star americana ha sollevato una miriade di rimostranze.

“Non c’entro niente quindi ci saranno tutti quelli del mio gruppo che diranno ‘stai zitta che ti intrometti che questo è un casino […]’. Però io non ce la faccio a non dire le cose. Mi piace questo fatto che ci sia questa attenzione su quello che è successo ieri con John Travolta, giustamente anche il fatto delle scarpe, comunque siamo nella Rai, azienda pubblica… però ci dobbiamo ricordare che noi siamo una colonia americana quindi questo è niente“.

Prosegue l’attrice: “Siamo sudditi, arriva John Travolta e fa quel che vuole, e lui (Amadeus, ndr) sta zitto uno perché manco se ne rende conto perché è preso dal balletto per i c***i suoi e farsi fare la foto da suo figlio, ma noi siamo colonia americana quindi di che cosa ci stupiamo se quello arriva e si mette con la faccia incavolata nonostante abbia firmato un contratto e si sia preso magari un milione di euro per le scarpe? Noi siamo colonia, dobbiamo stare zitti come stiamo zitti su tutto il resto”.

Teresa Mannino, marito e tradimento

Non si hanno grandi informazioni riguardo la vita privata della 53enne. Quel poco che si conosce lo si deve a una sua intervista a Donna Moderna, in cui ha raccontato di un suo matrimonio passato e di una sua relazione. L’identità dell’ex marito non è nota, ma dopo la separazione ha incontrato l’uomo della sua vita, o meglio, lo ha reincontrato. Si chiama Andrea ed è un batterista. Nel suo racconto infatti spiega: “Ci siamo conosciuti agli inizi della mia carriera su un palco e ci siamo innamorati di nascosto perché io ero impegnata”.

Poi il destino li ha fatti incrociare nuovamente: “Anni dopo io e mio marito ci siamo lasciati. Ma, al mio tredicesimo giorno da single, ho incontrato Andrea, per caso, in un autogrill a Verona. E tutto è ricominciato dal punto in cui l’amore era rimasto in sospeso. Io non credo a niente, solo a quello che vedo. E quella volta lì, il destino, l’ho guardato negli occhi”. Una vita sentimentale intensa e non sempre facile, quindi, quella di Mannino.

Teresa Mannino, figlia

La coppia ha avuto una figlia, Giuditta, nata nel 2009. Oggi è una ragazzina appassionata non di recitazione, come la madre, ma di astronomia.

