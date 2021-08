I nuovi parametri che ridisegnano la geografia dell’Italia fotografano un nuovo scenario: sono tre le regioni più a rischio zona gialla. La Sicilia, che rischia di passare in zona gialla già da lunedì 16, la Calabria e la Sardegna. È quanto emerge dal bollettino dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornato al 9 agosto.

Il decreto in vigore prevede che il passaggio da zona bianca a zona gialla avviene quando scattano tre indicatori: 50 o più casi settimanali di nuovi contagi per 100mila abitanti, il 10% dei posti occupati in terapia intensiva e infine il 15 % dei posti occupati in area medica. Tutte e tre le regioni sono da giorni oltre la soglia dei 50 nuovi contagiati.

La Sicilia ha 306 positivi su 100mila abitanti, il 14% dei ricoverati in area medica e il 7% in Terapia Intensiva. Sfiora per pochissimo i limiti imposti dal nuovo decreto. Segue la Sardegna con 414 positivi su 100mila abitanti, il 7% dei ricoverati in area medica e l’11% dei ricoverati in terapia intensiva. Infine la Calabria con 152 positivi su 100mila abitanti, l’11% dei ricoverati in area medica e il 2% dei ricoverati in terapia intensiva. Tre regioni in cui il turismo è nel suo momento più florido e affollato.

In tutta Italia resta al 5% il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nei reparti di area non critica degli ospedali. Ma in 7 le regioni si registra un aumento dell’1%. E sono: Abruzzo (arriva al 4%), Campania (al 7%), Emilia Romagna (al 5%), Lazio (al 7%), Molise (al 2%), Puglia (al 4%) e Sicilia.

È di 68,91 a livello nazionale il numero di contagi settimanali per 100.000 abitanti relativi alla settimana 2-8 agosto, in crescita rispetto ai 63,65 registrati dal 26 luglio al primo agosto. Tre regioni superano però quota 100: Sardegna (142,03), Toscana (119,73) e Sicilia (104,55). Sono addirittura 15 invece le Regioni con un’incidenza dei casi superiore a 50, soglia che fino a un mese fa decretava automaticamente l’entrata in zona gialla: Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Liguria, Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

