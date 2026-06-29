È il campione in carica ad aprire il programma sul primo campo di Wimbledon, e l’onore quest’anno spetta a Jannik Sinner. “Sapevo già un anno fa di giocare lunedì alle 14:30”, ha ricordato più volte in questi giorni il numero uno al mondo, che nel suo match d’esordio – e di ritorno dopo lo stop di Parigi – se la vedrà con il serbo Kecmanovic per iniziare a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa battendo l’eterno rivale spagnolo Carlos Alcaraz per 3-1. Jannik non ha disputato tornei su erba nel corso di questa stagione giocando solo un match di esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic di Hurlingham, contro Cameron Norrie battuto 6-3, 6-3. Il numero 1 al mondo torna in campo dopo i fatti di Parigi (“Sentivo che avevo bisogno di fermarmi, però poi ci siamo allenati tanto, giornate lunghe e intense”) e dopo i tanti esami fatti per capire l’origine dei malori che sempre più spesso lo costringono a dare forfait.

Sinner vs Kecmanovic: i precedenti

I precedenti tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic sorridono nettamente al numero uno azzurro, che ha conquistato la vittoria in tutti e quattro gli incroci disputati finora. L’ultimo confronto risale proprio a Wimbledon 2024, dove Sinner si impose con autorità in tre set, senza concedere particolari occasioni al serbo.

Sinner, il vero avversario è il caldo

Fu proprio durante quell’edizione dello Slam che il tennista altoatesino dovette fare i conti con un evidente calo fisico nei quarti di finale contro Daniil Medvedev. Dopo una battaglia durata cinque set, Sinner fu costretto ad arrendersi al russo, interrompendo il suo cammino sull’erba londinese. Anche quest’anno le elevate temperature stanno caratterizzando il torneo: il caldo rappresenta una sfida aggiuntiva per tutti i giocatori, ma l’azzurro ha assicurato di sentirsi preparato ad affrontare eventuali condizioni ancora più impegnative nella seconda settimana della competizione.

Sinner Kecmanovic oggi in tv: dove vederla in tv e streaming

L’incontro tra Sinner e Kecmanovic è in programma alle ore 14.30 sul Campo Centrale. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite Sky Go e NOW.

Redazione

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Luca Frasacco