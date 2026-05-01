Giornata decisiva al torneo ATP di Madrid, secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, con le semifinali del singolare maschile in programma. Ad aprire il programma sarà Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking mondiale, che se la vedrà con il francese Arthur Fils, testa di serie numero 21. Chi uscirà vincitore da questa sfida accederà alla finale di domenica, dove incontrerà il migliore dell’altra semifinale in programma in serata tra il belga Alexander Blockx e il tedesco Alexander Zverev, numero due del seeding.

Sinner può aumentare il vantaggio su Alcarazn

Per Sinner sarà un’opportunità per consolidare la propria leadership nel ranking mondiale, visto che ha già raggiunto quota 13.750 punti dopo l’approdo in semifinale. Al momento infatti il distacco con lo spagnolo è di 790 punti, che potrebbe diventare di 1.040 con l’accesso all’ultimo atto del torneo e arrivare fino a 1.390 punti in caso di vittoria finale.

Dove vedere Sinner contro Fils nella semifinale del Masters 1000 di Madrid

L’inizio del primo match è previsto per le ore 16:00. La partita non sarà trasmessa in diretta su TV8 e, per ora, neppure la finale è inserita nel palinsesto. Tuttavia, non si escludono possibili variazioni nella programmazione in vista dell’appuntamento conclusivo di domenica. Il match di oggi andrà in scena non prima delle ore 16:00 e verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà possibile seguire l’incontro in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Redazione

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Luca Frasacco