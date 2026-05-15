Jannik Sinner ha battuto ieri il russo Andrey Rublev 6-2, 6-4 nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, staccando il pass per la semifinale del torneo. L’altoaetesino, che ha ovviamente iniziato il torneo romano da grande favorito, sta continuando a procedere nella scalata alla vittoria: non ha ancora perso un set, vincendoli tutti in maniera piuttosto netta, concedendo al massimo 4 game. Anche contro il russo numero 14 del mondo, l’azzurro non ha avuto grossi problemi ad imporsi, escluso un momento di leggero calo nel secondo set. In semifinale, Sinner affronterà Daniil Medvedev che ha avuto la meglio sullo spagnolo Martin Landaluce, sconfitto in tre set con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-5 in 2 ore e 23 minuti di gioco.

Jannik Sinner oggi in tv in chiaro: dove vedere la semifinale con Medvedev agli Internazionali d’Italia

Le semifinali degli Internazionali di Roma saranno visibili in chiaro, in diretta su Tv8. Si potranno vedere anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, Now TV e Tennis Tv oltre che gratuitamente su tv8.it

Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev non prima delle 19.00, mentre l’altra semifinale di giornata, quella tra Luciano Darderi e Casper Ruud andrà in scena non prima delle 15.30.

Darderi affronta Ruud: il sogno di una finale tutta italiana

Nel lato opposto del tabellone, infatti, c’è un altro azzurro che sogna la finale, con la possibilità che l’atto conclusivo del torneo possa essere tutto italiano, cosa mai accaduta nell’era Open, cominciata nel 1968, quando il tennis dilettantistico e quello professionistico vennero unificati. Sinner non è mai riuscito a vincere gli Internazionali (lo scorso anno perse in finale contro Alcaraz). Dovesse riuscirci, diventerebbe il secondo tennista di sempre, dopo Novak Djokovic, a vincere tutti e 9 i tornei della categoria Masters 1000, i più prestigiosi dopo gli Slam.

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Riccardo Tombolini