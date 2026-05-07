Jannik Sinner è spesso al centro dell’attenzione per le sue gesta in campo, ma oggi lo è anche senza racchetta e palline alla mano. Il numero 1 del mondo, infatti, è già arrivato a Roma, dove sabato 9 maggio farà il suo esordio agli Internazionali d’Italia. E per fargli vivere questi giorni nella capitale il più concentrato e rilassato possibile, è stata costruita una vera e propria bolla intorno a lui, una bolla che comprende logistica, sicurezza e spostamenti ridotti al minimo.

La privacy

E’ dunque evidente che la privacy di Sinner verrà tutelata al massimo, così tanto che sembra essere essere stata istituita dal suo staff una sorta di “regola delle 24 ore“: si tratterebbe di una richiesta a tutti i ristoratori e proprietari dei locali dove andrà il numero 1 di non pubblicare in tempo reale foto o selfie. Per evitare infatti inseguimenti immediati a causa dei social, viene richiesto che le foto vengano pubblicate almeno 24 ore dopo l’incontro. Per i bagni di folla, bisognerà dunque aspettare il prossimo 9 maggio, quando Sinner farà il suo esordio al torneo.

Tra entusiasmo e polemiche

L’arrivo di Sinner, non ha però portato solo entusiasmo. Come infatti riporta Il Fatto Quotidiano e confermato anche dalle foto pubblicate su X dal giornalista di La7 Andrea Prandi, sono apparsi vicino al Foro Italico dei cartelli denigratori verso il campione altoatesino, bersagliato con insulti omofobi. Sugli adesivi offesnivi, appare anche il celebre lupetto simbolo della Roma. Un attacco senza alcun apparente motivo, se non quello delle proteste per il derby della capitale previsto per il giorno della finale degli Internazionali, nell’orario insolito delle 12:30 per non far incrociare i tifosi di Roma e Lazio con quelli che andranno a seguire l’ultima partita del torneo, prevista per le 17:00.

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Riccardo Tombolini