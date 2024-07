Le vittoria di Starmer in Inghilterra e il notevole risultato ottenuto dalla strana alleanza – anche dal punto di vista metodologico – tra Macron e il fronte popolare, ripropongono con forza il tema delle alleanze tra le forze di sinistra e di centro in Italia. Fino ad ora le vicende italiane hanno evidenziato un altissimo tasso di disordine crescente, di entropia. L’entropia è un concetto fondamentale della fisica e rappresenta il grado di disordine o caos di un sistema. È strettamente legata al concetto di energia e rappresenta la tendenza naturale verso la disorganizzazione e la casualità. Il concetto di entropia fu introdotto per la prima volta dal fisico Rudolf Clausius nel XIX secolo, per descrivere la trasformazione dell’energia termica in lavoro meccanico all’interno di un sistema termodinamico. Clausius definì l’entropia come la quantità di calore divisa per la temperatura a cui è ceduta, e formulò il secondo principio della termodinamica, secondo il quale l’entropia di un sistema isolato tende sempre ad aumentare nel corso del tempo.

L’entropia può essere interpretata anche in termini di probabilità e informazione. Ad esempio, un sistema ordinato ha una bassa entropia perché è altamente improbabile, mentre un sistema disordinato ha una alta entropia perché è altamente probabile. In natura, l’entropia è sempre in aumento. Questo significa che i sistemi tendono naturalmente a evolversi verso uno stato di maggiore disordine e caos. Ad esempio, un bicchiere rotto è un esempio di aumento dell’entropia, poiché il bicchiere integro è un sistema più ordinato rispetto al bicchiere rotto. L’entropia ha importanti implicazioni in diversi campi della scienza. In chimica, ad esempio, l’entropia è un parametro importante nella definizione di reazioni chimiche e nella determinazione della spontaneità di una reazione. In biologia, l’entropia è legata all’evoluzione e alla diversità della vita stessa. Ogni azione che noi compiamo, genera caos. Ci troviamo di fronte, dunque, alla legge che spiega il ciclo biologico della vita fino alla morte e che ci spiega perché ogni cosa è destinata a mutare fino a morire. Ovviamente viene fatto salvo il concetto di infinito e di eternità, perché ogni cosa che muore genera altra vita e apre un nuovo ciclo. Così come ogni universo che finisce genera altri universi.

Diciamo che la politica italiana, e in particolare la sinistra e i riformisti italiani, sono dei veri campioni di entropia. Oggi però, la politica internazionale e un particolare momento della politica italiana, rendono possibile un’azione sintropica. La sintropia è un concetto che rappresenta l’opposto dell’entropia, ovvero la tendenza dei sistemi ad organizzarsi e a creare ordine anziché disordine. Contrariamente all’entropia, che rappresenta il grado di disordine e casualità di un sistema, la sintropia indica la tendenza alla costruzione, all’organizzazione e alla complessità.

Il concetto di sintropia è stato introdotto dal fisico austriaco Erwin Schrödinger nel suo libro del 1944 “What is Life?”, in cui discuteva della natura dell’organizzazione biologica e della complessità degli esseri viventi. Schrödinger sottolineava che, nonostante il secondo principio della termodinamica indichi che l’entropia di un sistema isolato tende ad aumentare nel tempo, la vita organizzata sembra violare questa legge, creando ordine e complessità. La sintropia può essere vista come la forza che guida i processi di evoluzione e di sviluppo nella natura. Ad esempio, la formazione di cellule complesse, organismi multicellulari e ecosistemi ben organizzati sono esempi di sintropia, in quanto rappresentano la creazione di ordine e complessità a partire da strutture più semplici.

La sintropia ha importanti implicazioni in diversi campi, come la biologia, l’ecologia, la psicologia e persino la tecnologia. Nella società umana, la collaborazione, l’organizzazione e lo sviluppo sono esempi di sintropia, in quanto rappresentano processi che portano alla creazione di ordine e armonia. Allora la proposta avanzata da Elly Schlein nell’ultima direzione del Pd di costruire un’alternativa di governo al centro destra con tutte le forze di opposizione disponibili, è un esempio di sintropia. Il lavoro infaticabile di esponenti dem, come Paola De Micheli, per ritessere i rapporti con il mondo riformista, è sintropia.

Ora occorrerebbe uno sforzo di Renzi e Calenda per smettere di litigare. A loro suggerisco di guardare la formula dell’amore di Dirac: se due sistemi interagiscono per un certo tempo e poi vengono separati, o si separano, non possono più essere visti come sistemi distinti, ma come un sistema unico. Senza arrivare a tanto, basterebbe pensare alle reciproche convenienze. Poi c’è la sinistra ecologista e i 5 stelle. Anche a loro bisogna consigliare di guardarsi dall’entropia, che li accompagnerebbe verso l’estinzione. Qualche buona premessa sembra esserci. Vedremo se la piccola lezione di fisica potrà essere di qualche utilità.

Pietro Maiorana

© Riproduzione riservata

Redazione