A crescere è soltanto il partito della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia avanza, nonostante le prime grane dell’esecutivo di centrodestra alle prese con la questione migranti, le tensioni con la Francia, la legge di bilancio verso il Parlamento. Gli altri partiti calano o restano stabili, al netto di stretti margini positivi di piccoli partiti, ininfluenti al fine degli equilibri. Se si dovesse votare oggi insomma Fdi si confermerebbe partito leader, anche oltre il successo delle elezioni dello scorso 25 settembre.

Stando alla Supermedia Agi/Youtrend il partito della premier non sfonda il 30%, come riportato da altre indagini, ma sfiora quel tetto. Sale Fdi rispetto alla rilevazione del 10 novembre di mezzo punto percentuale. Il Movimento 5 Stelle si conferma in vantaggio sul Partito Democratico: ormai un sorpasso che sembra consolidato dalle proiezioni di voto. Giuseppe Conte perde però lo 0,1% e si attesta al 17,3%. I dem perdono lo 0,2%, sono al 16,6%.

Stabile la Lega, all’8,4%. Terzo Polo, Azione e Italia Viva, al 7,7%. Forza Italia al 6,9%. Europa Verde e Sinistra Italiana perdono lo 0,2% fino al 3,7%. +Europa scende dello 0,2% fino al 2,5%. Cresce appena dello 0,2% del 2,3%. Unione Popolare cresce quasi di mezzo punto percentuale, 0,4%, ed è all’1,8%. Noi Moderati si attesta stabile all’1,1%.

La Supermedia misura anche l’andamento dei sondaggi in un grafico sulla media mobile quindicinale delle intenzioni di voto negli ultimi 15 mesi: emergono dalle curve le parabole discendenti di Pd e Lega, l’ascesa di Fratelli d’Italia, la rimonta del Movimento 5 Stelle, la stabilità di Forza Italia. Al primo dicembre risulta ancora intatta la supremazia del centrodestra al 46%, il centrosinistra è al 22,8%, il Movimento 5 Stelle 1l 17,3%, il Terzo Polo al 7,7%, altre formazioni sotto il 7%.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 17 al 30 novembre, è stata effettuata il giorno 1° dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 23 novembre), EMG (29 novembre), Euromedia (26 novembre), Ipsos (26 novembre), SWG (21 e 28 novembre) e Tecnè (19 e 26 novembre).

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte