Il Premier socialista nelle mani di Carles Puigdemont

Pedro Sanchez sta trattanto per ottenere la fiducia in parlamento. Gli serve l’appoggio esterno di Junts di Carles Puigdemont, colui che nel 2017 decise di indire un referendum per la secessione della Catalogna violando leggi e Costituzione spagnole. E che ora chiede, in cambio, un’amnistia.