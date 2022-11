Se il buongiorno si vede dal mattino, quello di ieri è stato un giorno difficile, simbolo di una serie di criticità che fanno porre più di una domanda sulla gestione di molti territori, a partire da Napoli per finire alle aree della provincia. Durante la notte c’è stata pioggia e al mattino Napoli città e hinterland si sono risvegliate allagate. In alcune zone l’acqua ha creato vere e proprie emergenze. A Villaricca, per esempio, i carabinieri sono intervenuti per soccorrere una dona rimasta bloccata nella sua auto in via Roma.

La pioggia aveva creato un torrente che aveva trascinato l’auto della donna in un punto in cui l’acqua era particolarmente alta. Il comandante della stazione e il suo vice si sono immersi (è il caso di dirlo!) nel torrente di acqua piovana e fango soccorrendo l’automobilista e portandola al sicuro. Strade trasformate in fiumi anche in altre zone della provincia. In via Cardano a Portici c’è stato un allarme simile e la polizia municipale è intervenuta in soccorso di una donna bloccata dal torrente di acqua piovana che aveva all’agguato la strada fino a renderla non percorribile a piedi. Non è andata meglio in centro, a Napoli, dove tra strade allagate, autobus costretti a rocambolesche deviazioni di percorso, pedoni lasciate a lunghe e imprevedibili attese e stazioni chiuse sembrava di assistere a scene da Apocalisse. La stazione della metropolitana di piazza Garibaldi, per esempio, è rimasta chiusa per oltre due ore a causa di allagamenti e di un’infiltrazione d’acqua dal tetto di vetro della stazione. Inutile dire che per i pendolari sono state due ore di attese e di disagio.

Disservizi si sono verificati anche a causa della circolazione limitata fino alla zona Duomo. Addirittura ci sono stati passeggeri costretti a scendere nella stazione Università per poi proseguire a piedi, o comunque con altri mezzi, tra il traffico in tilt e tutte le difficoltà legate alla pioggia.Una mattinata da incubo: non solo Linea 1 della metropolitana limitata, ma anche percorsi degli autobus deviati e una linea del tram sospesa sempre a causa di un allagamento dovuto alla pioggia. C’è stato chi, tra i passeggeri rimasti bloccati per alcuni minuti in una delle tratte sospese, ha accusato un malore ed è stato necessario chiamare i soccorsi. I maggiori disagi nel traporto pubblico si sono riscontrati non solo tra Garibaldi e Duomo ma anche lungo la linea del tram nelle zone tra via Marina, San Giovanni a Teduccio, via Argine, l’Ospedale del Mare.

Disagi e problemi per i passeggeri anche per chi era in Circumvesuviana. la stazione di Cavalli di Bronzo a San Giorgio a Cremano è andata in tilt per l’allagamento dell’impianto. Fino alle 12 di oggi è stata diramata allerta gialla. la protezione civile ha diramato l’allerta segnalando perturbazione particolarmente intesa sulla zona costiera e in generale il rischio di temporali caratterizzati da una rapidità di evoluzione e accompagnati da fulmini o grandine e raffiche di vento. Ok, siamo in pieno autunno e le previsioni minacciano pioggia intensa, ma una manutenzione migliore di strade e trasporto pubblico si può avere?

Viviana Lanza Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).

