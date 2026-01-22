Strage di Ustica – Con una svolta clamorosa in questa intricata vicenda, martedì 20 gennaio il Gip di Roma, Livio Sabatini, ha notificato alla presidente Cavazza e a tutti i familiari delle vittime la convocazione per il 18 marzo presso il Tribunale di Roma. Nell’atto si specifica che la convocazione è stata decisa a seguito di “opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del Pm”. Sarà così possibile, anche se dopo tanti anni, spiegare a un Giudice privo di pregiudizi e consolidati orientamenti pro-battaglia aerea, perché sia ancora possibile, malgrado il troppo tempo passato, identificare mandanti ed esecutori di quella terribile strage.

Redazione