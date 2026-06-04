Sei archiviazioni. Trent’anni di indagini. Una montagna di atti giudiziari che si chiude, ancora una volta, con la stessa formula: mancano gli elementi concreti. Il 15 gennaio scorso il gip del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha archiviato le accuse nei confronti di Marcello Dell’Utri: non ci sono prove di contatti tra Cosa Nostra e Berlusconi. Sei archiviazioni. Come se il numero non bastasse mai.

C’è qualcosa di kafkiano in questa storia. L’ipotesi investigativa aveva la complessità di un teorema: le stragi del ’93, la discesa in campo, il vantaggio politico. Tutto tornava. Tutto quadrava. Tranne i fatti. Montesquieu insegnava che la libertà non è sicura quando il cittadino non può contare sulla propria innocenza fino a prova contraria. Queste indagini hanno capovolto quel principio: trent’anni di fumo senza fuoco, sufficiente però a bruciare reputazioni.

Libri, documentari: è il mercato dell’antimafia bellezza

Chi ha guadagnato da tutto questo? I libri sulla trattativa, i documentari, le inchieste — un ecosistema culturale e commerciale costruito attorno a un teorema che la magistratura, sei volte, ha abbandonato. Non per viltà, ma per assenza di prove. Il mercato dell’antimafia, quello che Sciascia aveva intuito con anticipo doloroso, prospera anche sulle archiviazioni: perché l’archiviazione diventa “insabbiamento“, la mancanza di prove diventa “omertà del sistema”. La logica è circolare, impermeabile ai fatti, e redditizia.

Sei archiviazioni non chiudono nulla, perché il teorema vive di altra materia rispetto alle sentenze. Vale la pena di notarlo: nemmeno la morte di Berlusconi, avvenuta nel giugno 2023, è bastata a chiudere il fascicolo. L’inchiesta è andata avanti lo stesso, su Dell’Utri, quasi a cercare disperatamente un appiglio rimasto. Di solito la morte estingue il reato e chiude tutto. Qui no: ci sono voluti trent’anni e una sesta archiviazione per trovare — nel silenzio — quella verità che avrebbe dovuto essere presunta dall’inizio. Nel frattempo, aspettiamo la settima.

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Stefano Giordano