Recuperato il video della violenza di gruppo, perpretata, lo ricordiamo, da sette giovani al Foro italico di Palermo lo scorso 7 luglio, ai danni di una ragazza diciannovenne. Quella notte, i sette giovani, poi arrestati, stuprarono in gruppo, brutalmente, la ragazza, filmando la violenza. Il video, del quale i responsabili della violenza di gruppo parlano nelle chat acquisite dagli inquirenti, è stato oggetto di una vera e propria “caccia” malsana e inquietante, nei giorni scorsi, su social come Telegram. Ora, finalmente, le immagini dell’orrore sono in mano alla Procura.

I consulenti tecnici della Procura sono infatti riusciti a risalire ai filmati originali. Nel contempo, spunta – dalle intercettazioni fatte sui telefoni degli indagati subito dopo la denuncia della vittima – una ulteriore ipotesi, a causa di una frase pronunciata dall’autore del video.

“L’ho mandato a chi dovevo“, dice, infatti, uno degli arrestati, autore del filmato, parlando del video.Quanto basta ad aprire l’ipotesi che il video possa essere stato ceduto in cambio di denaro. Scenari che aggiungono orrore all’orrore.