La giornata di ieri è sta caratterizzata da un cambio epocale per Netflix, che ha visto le proprie azioni crollare nonostante un fatturato trimestrale di 12,25 miliardi di dollari. A pesare, è stata la combinazione tra risultati finanziari giudicati dagli investitori poco brillanti e l’annuncio delle dimissioni di Reed Hastings, l’uomo che ha trasformato una piccola azienda di noleggio DVD in una piattaforma streaming guardata da praticamente tutto il mondo. Hastings, lascerà la presidenza del consiglio di amministrazione a giugno per dedicarsi alla filantropia, chiudendo un’era che era iniziata con l’espansione mondiale del 2016 e proseguita recentemente con il passaggio di consegne ai co-amministratori delegati Greg Peters e Ted Sarandos.

Il mercato

Sul fronte della strategia, il mercato sta reagendo con incertezza alla decisione di Netflix di ritirarsi dalla corsa per l’acquisizione di Warner Bros Discovery. La società, ha preferito pagare una penale di di 2,8 miliardi di dollari per la risoluzione dell’accordo piuttosto che migliorare la propria offerta, lasciando campo libero alla rivale Paramount Skydance. Questa mossa, non solo ridefinisce il panorama mediatico statunitense, bensì sposta l’attenzione di Netflix verso la necessità di diversificare le entrate e investire nel settore pubblicitario. Sebbene alcuni analisti considerino il risparmio capitale un segnale positivo per la produzione di nuovi contenuti, la sfida resta quella di riuscire a mantenere il primato in un settore sempre più affollato e minacciato dalla concorrenza di piattaforme video emergenti.

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Riccardo Tombolini