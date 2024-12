Sono due le vittime di una tragica esplosione in una villetta bifamiliare ad Aprilia, in via Apollo, nella zona del Genio Civile. Nel pomeriggio di oggi le fiamme, causate con ogni probabilità da un incidente con il bombolone del gpl, hanno avvolto parte dell’abitazione portando alla morta di una bambina di 13 anni e di sua nonna, mentre è rimasto gravemente ferito il nonno.

In attesa di conferme, potrebbero essere altri i feriti, visto che all’interno della villetta bifamiliare vivono circa 10 persone e non è dato sapere in quanti si trovassero in casa al momento della fuga di gas. Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco.

Seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco