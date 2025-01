L’inizio della tregua tra Israele e Hamas scatta alle ore 10:15 italiane. Nella Striscia di Gaza entra in vigore il cessate il fuoco, effetto tangibile dell’accordo partito dopo l’annunciata consegne dei primi tre ostaggi, tre donne israeliane di nome Romi Gonen (24 anni), Emily Damari (28) e Doron Steinbrecher (31). Una conferma ufficiale arrivata dall’organizzazione terroristica in netto ritardo rispetto ai patti, che fissava lo stop alle 8:30 di questa mattina. Decisiva la pretesa di Netanyahu dopo un ritardo giustificato dalla controparte con “complicazioni sul campo”: «Non proseguiremo con il piano finché non riceveremo l’elenco degli ostaggi che saranno liberati da Hamas», aveva detto il premier israeliano invocando a gran voce il bisogno di passare ai fatti, mentre poche ore prima la cronaca raccontava dell’ennesimo bombardamento dell’Idf, tra droni e artiglieria nel nord e nel centro di Gaza e la promesse che le forze armate israeliane avrebbero continuato ad operare e colpire obiettivi terroristici nella Striscia di Gaza.

L’ultimo attacco e la festa a Gaza

In totale – riporta Al Jazeera – almeno 19 palestinesi sono morte e 36 feriti. “Una persona – riferisce Hamas – è stata uccisa a Rafah, sei persone sono state uccise a Khan Younis, nove sono state uccise a Gaza City e tre nel nord”. Dopo 470 giorni di conflitto devastante è festa nella Striscia di Gaza. Da Hamas, in attesa delle ore 16 – quando è previsto il rilascio dei tre ostaggi – arriva la precisazione che “si tratta di civili” e che in cambio della loro liberazione, saranno liberate 90 donne palestinesi dalle prigioni israeliane.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco