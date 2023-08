Alla fine c’è riuscito: l’ex presidente Donald J. Trump ha ottenuto il tanto sospirato gagliardetto per la sua campagna elettorale, la foto segnaletica che è seguita al suo arresto nella giornata di giovedì ad Atlanta in una ampia indagine legata alla legge statale (non federale) di racket che vede lui e i suoi complici accusati di aver cospirato per ribaltare la sua sconfitta elettorale del 2020 in Georgia. Per Trump è il quarto arresto quest’anno, proprio mentre prende corpo la campagna elettorale per le primarie repubblicane: giusto mercoledì sera infatti si è tenuto il primo dibattito tra i candidati del GOP (il partito repubblicano), tutti escluso proprio Donald Trump che ha declinato l’invito.

Trump è volato ad Atlanta su un aereo privato da Newark, N.J. e trasportato rapidamente con una scorta della polizia alla prigione della contea di Fulton, dove è arrivato alle 19:35. È stato quindi identificato con impronte digitali e fotografato, come le altre persone accusate di reati statali, e rilasciato su cauzione.

Circa 20 minuti dopo, è tornato direttamente all’aeroporto di Atlanta, dove ha brevemente parlato con i giornalisti sul piazzale prima di salire sul suo aereo ed ha sostenuto di non aver fatto nulla di sbagliato, definendo le accuse una “farsa della giustizia” e aggiungendo che “avevamo tutto il diritto di contestare un’elezione che ritenevamo disonesta.”

La sua visita in prigione – un luogo noto perché spesso citato nei testi rap tanto da essere oggetto di un’indagine del Dipartimento di Giustizia sulle sue condizioni insicure e insalubri – è stata una situazione decisamente nuova per l’ex presidente.

Trump è stato incriminato la settimana scorsa, insieme a 18 suoi collaboratori, come parte di un’ampia inchiesta di racket che li accusa di aver intrapreso un'”impresa criminale” con l’obiettivo di “modificare illegalmente l’esito delle elezioni a favore di Trump.” L’incriminazione include altre 40 violazioni della legge statale.

Cosa c’è da sapere:

La cauzione di Trump lunedì è stata fissata in $200.000 ed è stata solo un momento delle attività legate alla incriminazione questa settimana ad Atlanta, visto che più della metà degli imputati si sono presentati in prigione entro giovedì pomeriggio. Tra loro c’è stato Rudolph W. Giuliani , ex avvocato personale di Trump, che ha definito il caso “un attacco al popolo americano”, mentre Mark Meadows , ex capo dello staff della Casa Bianca di Trump, è stato arrestato giovedì.

