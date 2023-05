Prima sentenza contro Donald Trump che potrebbe irrimediabilmente compromettere la nuova corsa alla Casa Bianca. Dopo poche ore di camera di consiglio, la giuria di un processo civile in corso a new York lo ha ritenuto colpevole non di un vero e proprio stupro ma di una aggressione sessuale ai danni della scrittrice Jean Carroll nei camerini di un grande magazzino della Grande Mela nel 1996.

Trump è stato inoltre ritenuto colpevole di aver diffamato la donna con un post sul suo social Truth nell’ottobre 2022 in cui definì le accuse della donna una “farsa”, una “truffa”. E’ questo il verdetto raggiunto dalla giuria contro il tycoon, condannato a pagare un indennizzo complessivo di quasi 5 milioni di dollari. Il dibattimento ha tenuto incollato il Paese alla tv, soprattutto quando Carroll ha testimoniato in aula raccontando i vividi dettagli dell’episodio e i suoi sensi di colpa.