A meno di due ore dal punto di non ritorno, Donald Trump ha fatto ciò che un leader deve fare quando la forza ha già prodotto risultati: trasformarla in leva negoziale. La tregua di due settimane con l’Iran, condizionata alla riapertura dello Stretto di Hormuz, non è una ritirata ma un classico esempio di deterrenza efficace che si converte in diplomazia. Per capirlo bisogna partire da un dato: il 20% del petrolio mondiale transita da quel corridoio marittimo. Bloccarlo significa destabilizzare l’economia globale, colpire l’Europa, indebolire l’Ucraina e rafforzare indirettamente attori revisionisti. Riaprirlo, anche solo temporaneamente, equivale a ristabilire un principio di ordine internazionale che passa dalla libertà di navigazione. Ed è esattamente ciò che Washington ha imposto come condizione.

Le critiche, soprattutto negli Stati Uniti, parlano di cedimento. È una lettura miope. Trump ha alzato il livello dello scontro fino a rendere credibile un attacco devastante, ha sostenuto l’azione di Benjamin Netanyahu contro infrastrutture strategiche iraniane e, solo dopo aver ristabilito una superiorità operativa, ha congelato il conflitto. È la logica della “pace attraverso la forza”, non quella dell’accomodamento. In questo quadro, Israele resta il perno della sicurezza regionale. Il fatto che la tregua non includa il Libano segnala una distinzione fondamentale: non esiste simmetria tra uno Stato sovrano e un attore come Hezbollah. Separare i teatri è una scelta strategica lucida, che evita di regalare legittimità a milizie proxy sostenute da Teheran.

L’Iran, dal canto suo, ha accettato. Non per convinzione, ma per necessità. Dopo i colpi subiti – anche su infrastrutture energetiche come South Pars – e sotto la pressione indiretta di attori come la Cina, Teheran ha scelto una pausa. Ma attenzione: non è una svolta ideologica. È una pausa tattica. Le richieste iraniane su sanzioni e arricchimento dell’uranio restano sul tavolo, e saranno il vero banco di prova dei negoziati. Qui entra in gioco la diplomazia. I colloqui previsti a Islamabad, con il coinvolgimento del Pakistan e l’invio di emissari americani di primo piano, rappresentano un tentativo serio di trasformare una tregua fragile in un accordo più stabile. È un passaggio coerente con una visione riformista delle relazioni internazionali: forza, sì, ma finalizzata a costruire equilibrio, non caos. L’Europa, in tutto questo, osserva e beneficia. Il calo immediato del prezzo del petrolio dimostra quanto la stabilità del Golfo sia vitale per le economie occidentali. Ma evidenzia anche una verità scomoda: senza la proiezione strategica americana, l’ordine energetico globale non regge. È un richiamo diretto alla necessità di un atlantismo consapevole, non ideologico ma pragmatico.

C’è poi un altro elemento, spesso trascurato: il controllo del rischio. La tregua non elimina il conflitto, lo gestisce. Introduce coordinamento nello stretto, limita l’escalation, crea uno spazio negoziale. In un contesto in cui bastano pochi missili o droni per incendiare l’intera regione, questo è già un risultato significativo. Naturalmente, le incognite restano. Il fronte libanese è attivo, le minacce iraniane continuano, le basi americane nel Golfo restano esposte. Ma, proprio per questo, la scelta di Trump appare coerente: fermarsi quando si è in vantaggio, consolidare, negoziare da una posizione di forza. Questa tregua è meno fragile di quanto sembri e meno pacifica di quanto venga raccontato. È un equilibrio armato, costruito su deterrenza credibile e calcolo politico. Non è la fine della crisi, ma è un cambio di fase. E in un Medio Oriente dove spesso si negozia solo dopo aver dimostrato di poter colpire, è già un passo avanti.

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Riccardo Renzi