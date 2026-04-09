Nel pieno della guerra del 2026 tra Stati Uniti, Israele e Iran, una frase di Donald Trump ha cambiato il terreno di gioco. Non perché abbia provato tutto, ma perché ha reso credibile ciò che prima poteva essere liquidato come propaganda di Teheran: il tentativo americano di sfruttare il dissenso interno iraniano anche attraverso canali indiretti. Per un osservatore liberale, europeista e riformista, il punto non è scegliere tra narrazioni contrapposte, ma distinguere livelli di realtà: dichiarazioni, evidenze, implicazioni strategiche. Ed è proprio questa distinzione che oggi ridefinisce il quadro.

La prima verità scomoda è giuridica e politica insieme: una dichiarazione presidenziale non equivale a prova completa, ma ha comunque effetti reali. Trump ha affermato che armi sarebbero state inviate ai manifestanti iraniani tramite intermediari curdi, salvo poi suggerire che tali armi potrebbero non essere mai arrivate a destinazione. Questa ambivalenza è cruciale. Introduce una distinzione fondamentale tra intenzione strategica e risultato operativo. Sul piano del diritto internazionale, il confine tra sostegno politico al dissenso e interferenza armata resta netto. Sul piano geopolitico, invece, quel confine è spesso attraversato – soprattutto quando si tratta di regimi autoritari come quello iraniano. Il riferimento ai curdi non è casuale. Le aree tra Iraq settentrionale e Iran occidentale rappresentano da decenni una zona grigia della geopolitica regionale: reti armate, autonomia relativa, profondità strategica. Qui la plausibilità è alta. Ma la prova resta incompleta. Le organizzazioni curde hanno smentito. Le evidenze pubbliche sulla distribuzione effettiva di armi ai manifestanti sono fragili. Eppure, il dato politico resta: il canale evocato è credibile abbastanza da non poter essere ignorato. In un sistema liberale, questo impone cautela. Non tutto ciò che è possibile è accaduto. Ma non tutto ciò che è non provato è falso.

C’è un rischio analitico che va respinto con forza: accettare la narrativa iraniana secondo cui le proteste sarebbero state costruite dall’esterno. Le evidenze internazionali mostrano chiaramente un’origine domestica: inflazione, crisi del rial, perdita di legittimità del sistema. Il dissenso iraniano esiste, ed è radicato. Questo è il punto che l’Occidente deve continuare a difendere, anche per coerenza con il sostegno all’Ucraina e alla sicurezza di Israele. Eventuali tentativi esterni, se confermati, si innestano su una crisi già esistente. Non la creano. Il vero impatto della rivelazione non riguarda il passato, ma il futuro. Teheran oggi dispone di un argomento potente: può fondere dissenso interno, minaccia esterna e repressione in un’unica narrativa di sicurezza nazionale. Questo rende più difficile qualsiasi de-escalation. Per Washington, il costo è duplice.

Da un lato, la credibilità negoziale si indebolisce. Dall’altro, viene meno quella “plausible deniability” che rende efficaci le operazioni indirette. In geopolitica, l’ambiguità è uno strumento. Quando viene meno, la strategia diventa più rigida e più esposta. Il dossier non può essere isolato dal contesto energetico. Lo Stretto di Hormuz resta il cuore della sicurezza globale: una quota decisiva di petrolio e gas mondiale passa da lì. In questo scenario, ogni elemento che aumenta la sfiducia tra Stati Uniti e Iran ha un effetto moltiplicatore. La crisi interna iraniana non è più solo una questione domestica: è parte di un sistema di pressione globale che coinvolge mercati, alleanze e sicurezza energetica. Per l’Europa, la lezione è chiara. Un approccio autenticamente europeista non mette in discussione l’alleanza con gli Stati Uniti, ma richiede maggiore coordinamento e disciplina strategica.

Dichiarazioni politiche non calibrate possono trasformare operazioni gestibili in crisi diplomatiche. Soprattutto in una fase in cui l’ordine internazionale è sfidato da potenze revisioniste, la coerenza occidentale è un asset strategico, non un dettaglio. La rivelazione di Trump non prova una regia totale americana del dissenso iraniano. Ma distrugge una zona di negabilità che finora aveva protetto l’equilibrio strategico. Per chi crede in un ordine liberale, il punto non è negare la competizione – che è reale e inevitabile – ma governarla. Difendere la libertà dei popoli, contenere regimi aggressivi, sostenere alleati come Israele e Ucraina: tutto questo resta legittimo. Ma la forza dell’Occidente, oggi più che mai, dipende da un equilibrio difficile: esercitare potenza senza perdere credibilità. È su questo crinale che si gioca la partita. Non solo in Iran. Ma nell’intero ordine internazionale del XXI secolo.

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Riccardo Renzi