Donald Trump ha presentato ricorso presso la Corte Suprema dopo essere stato escluso dalle primarie repubblicane locali dal tribunale statale del Colorado.

La decisione si basa sul 14° emendamento, che proibisce ai funzionari coinvolti in insurrezioni o rivolte contro la costituzione di partecipare a cariche pubbliche.

L’ex presidente aveva già contestato la disposizione del Maine e dal segretario di stato Shenna Bellows, secondo cui Trump non sarebbe stato idoneo a prendere parte alle elezioni.

I suoi avvocati secondo quanto riportato dal “Washington Post” in un documento recentemente depositato, hanno invitato i giudici a revocare immediatamente la sentenza della Corte Suprema del Colorado, ripristinando così il diritto dei votanti di esprimere la propria preferenza per il candidato presidenziale repubblicano e hanno sottolineato che i giudici non dovrebbero avere “il potere di privare gli elettori della possibilità di votare per il principale candidato repubblicano alla presidenza”.

Redazione

Luca Frasacco