Donald Trump dovrebbe annunciare comunque la sua candidatura il prossimo 15 novembre alla Casa Bianca. Però è furioso, il tycoon. Furioso per il risultato sotto le aspettative che il partito repubblicano ha riportato alle elezioni di midterm. E secondo un retroscena politico tra i colpevoli additati dall’ex Presidente ci sarebbe anche Melania Trump, sua moglie.

I risultati definitivi delle elezioni di midterm non sono ancora tutti noti: si votava per l’intera Camera dei deputati, per un terzo del Senato a livello federale, per i governatori in 36 stati e per i procuratori generali in 30 stati. Nessuno dei due partiti finora sembra aver eletto abbastanza rappresentanti per ottenere una maggioranza chiara nelle due Camere. I sondaggi davano nettamente avanti i Repubblicani in entramve le aule e invece l’annunciata “onda rossa” non c’è stata.

Melania Trump sta vivendo con un basso profilo il suo periodo post-Casa Bianca. E infatti è comparsa raramente agli eventi politici del marito. A twittare del risentimento da parte del Presidente verso la moglie è stata la giornalista del New York Times Maggie Haberman. Trump sarebbe particolarmente furioso per la sconfitta di Memhmet Oz, candidato in Pennsylvania per il Senato.

A batterlo John Fetterman, uno dei profili rivelazione nella tornata dei dem che ha conquistato le prime pagine di tutto il mondo. L’ex Presidente ha appoggiato Oz ma se la sarebbe presa con chi l’avrebbe convinto a sostenere quel candidato. E tra questi quindi ci sarebbe la moglie. “Non è stata una delle sue decisioni migliori”, avrebbe commentato riferendosi alle pressioni di Melania per appoggiare il candidato in Pennsylvania.

Trump is indeed furious this morning, particularly about Mehmet Oz, and is blaming everyone who advised him to back Oz — including his wife, describing it as not her best decision, according to people close to him. — Maggie Haberman (@maggieNYT) November 9, 2022

