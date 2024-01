Uno scarto provvisorio di almeno 11 punti (54,6% a 43,6%, con l’82% delle schede scrutinate) regala, in attesa dei risultati definitivi, a Donald Trump la vittoria delle primarie del New Hampshire. Un successo che di fatto dovrebbe chiudere la sfida con Nikki Haley che dal canto suo non molla e considera ancora aperto il testa a testa per le primarie repubblicane. “La corsa è finita” ha dichiarato invece l’ex presidente americano invitando il partito a riconoscere la sua leadership e a preparasi per la sfida a Joe Biden nelle elezioni del 5 novembre 2024.

Dopo la vittoria netta in Iowa, arriva il secondo successo consecutivo per Trump che ha dalla sua una statistica niente male: in passato non è mai successo che un candidato repubblicano abbia vinto l’Iowa e il New Hampshire, e poi non sia stato scelto come candidato per la Casa Bianca. Ma per Haley, che è andata oltre le aspettative rispetto alle previsioni della vigilia, la sfida va avanti e l’obiettivo è arrivare al voto nella sua South Carolina, dove era governatrice. Voto in programma il 24 febbraio.

Primarie, Haley non molla: “Ci sono ancora molti Stati”

“Il New Hampshire – ha spiegato – è il luogo dove si tiene il primo voto delle primarie, non l’ultimo. Ci sono ancora molti stati che devono esprimere la loro opinione, e noi li metteremo in condizione di farlo”. Poi ha ribadito i concetti dei giorni scorsi, a partire dall’età (77 anni) di Trump, troppo vecchio per diventare presidente degli Stati Uniti.

Trump chiede il ritiro per risparmiare tempo e soldi

Diverso il pensiero di Trump che, senza mezzi termini, asfalta Haley: “Ha perso, ma parla come se avesse vinto”. L’obiettivo del tycoon è quello che portare l’ex ambasciatrice Usa all’Onu al ritiro come DeSantis prima del voto in South Carolina. Due i motivo: il primo per evitare un mese di comizi e spreco di risorse economiche. Il secondo: visti i sondaggi che danno Trump in vantaggio grazie al sostegno degli evangelici, costringere Haley al passo indietro per evitare di perdere nello Stato dove ha governato.

Analizzando i primi risultati del New Hampshire, la strada per la Casa Bianca per Trump è ancora lunga: il 60% degli elettori indipendenti ha votato Nikki Haley, che ha preso anche l’80% tra i laureati. Solo il 32% dei votanti ha dichiarato di sentirsi parte del movimento Maga, mentre il 25% dei repubblicani ha dichiarato che non darebbe il proprio consenso a Trump, se fosse condannato penalmente in uno dei quattro processi in cui è incriminato. “Il voto del New Hampshire conferma che Trump sarà il candidato dei repubblicani. Questo pone gravi rischi per la nostra democrazia e ci obbliga a moltiplicare gli sforzi per fermarlo” ha tagliato corto Joe Biden.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo