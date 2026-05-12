Ultim’ora sulla programmazione della penultima giornata di Serie A: il derby Roma Lazio si giocherà lunedì sera alle ore 20:45. Lo fa sapere la prefettura di Roma, che modifica così l’orario stabilito ieri sera dalla Lega Serie A, che aveva previsto la partita per domenica alle 12:30, in contemporanea con le gare di Milan, Juve, Napoli e Como, ancora in corsa per la Champions League.

Roma-Lazio si gioca lunedì alle 20:45. La nota della prefettura

“Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana – fa sapere in una nota la prefettura di Roma – in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma – Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45”.

Cambia la programmazione della penultima giornata, la Serie A preannuncia ricorso al TAR

Di conseguenza, per garantire la contemporaneità, si dovrebbero giocare sempre lunedì anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, ma la Lega Serie A ha già preannunciato ricorso al TAR contro la decisione della prefettura.

Redazione

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Luca Frasacco